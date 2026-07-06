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সরকারি প্রকল্পের টাকায় তৃণমূলের প্রধানের বাড়িতে ফার্মহাউস! ছেলের অ্যাকাউন্টে ৭০ লক্ষ

TMC Corruption: ১০০ দিনের কাজ, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রকল্প, রাস্তা নির্মাণ, কমিউনিটি টয়লেট, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কমিউনিটি হল-সহ একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 06, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:03 PM IST
সরকারি প্রকল্পের টাকায় তৃণমূলের প্রধানের বাড়িতে ফার্মহাউস! ছেলের অ্যাকাউন্টে ৭০ লক্ষ
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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