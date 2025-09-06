Khagen Murmu: উচ্চ রক্তচাপে গুরুতর অসুস্থ BJP সাংসদ খগেন মুর্মু! হাসপাতালে এখন কেমন আছেন?
রণজয় সিংহ: দলীয়কর্মীদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতারির প্রতিবাদে চাঁচল থানার বাইরে রাতভর ধর্নার পর, টানা ২৪ ঘন্টা ধরে অবস্থান-বিক্ষোভে থাকার পর গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু (Khagen Murmu)। টানা ধর্নার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় চাঁচল হাসপাতালে (Chanchal Superspeciality Hospital) ভর্তি করা হয়েছে মালদা উত্তরের (Malda uttar MP) বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে।
ব্লাড প্রেসার, সুগারের সমস্যার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদার চাচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি সাংসদ। অতিরিক্ত রক্তচাপ, সুগার হাই শহর বেশ কিছু অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। বিজেপি সংসদ কে হাসপাতালে দেখতে উপস্থিত পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা।
শুক্রবার দুপুর থেকে চলা এই ধর্না শনিবার সকালে পুলিশ তুলতে গেলে ধুন্ধুমার পরিস্থতি তৈরি হয়। ধর্নার জন্য যে পলিথিন টাঙানো হয়েছিল, তা খুলে দেয় পুলিস। গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক মহিলা বিজেপি কর্মী। চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু থানায় ধুকতেই ধামসা, মাদল বাজিয়ে আইসির বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন।
পুলিসের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান। এরপরেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। বিজেপির মহিলা কর্মীরাও আহত হন। ২২ ঘণ্টা পর ধর্না অবস্থান তুলে নেন খগেন মুর্মু। ক’দিন আগে বিজেপির গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে চাঁচলের আশ্রম পাড়া। ঘটনায় ৭ জন আহত হন। ওই ঘটনায় যুব তৃণমূল নেতা জয়ন্ত দাস বেল্ট দিয়ে চাঁচল থানার এএসআইকে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। খগেন মুর্মুর অভিযোগ ৫ বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করা হলেও এখনও মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা জয়ন্ত দাসকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ।
বিজেপি কর্মীদের মুক্তির দাবি এবং আইসির সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে রাতভর থানার সামনে ধর্নায় বসেন সাংসদ।
