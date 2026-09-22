/গৃহবধূর ওপর চরম বর্বরতা! ধর্ষণের চেষ্টায় বাধা দিতেই ধারাল অস্ত্রের কোপে রক্তাক্ত শরীর, পড়ল ২১টি সেলাই

রণজয় সিংহ: স্বামী ভিনরাজ্যে কর্মরত। স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করায় ওই মহিলাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মোথাবাড়ি থানা এলাকার একটি গ্রামে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পরিবারের দাবি, ভোরে ওই মহিলা ধান সিদ্ধ করছিলেন। বাড়ির বাইরে জল ফেলতে যেতেই স্থানীয় এক ব্যক্তি ওই মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এরপর ওই মহিলা চিৎকার করে পরিবারের লোকেদের ডাকতেই ধারাল অস্ত্র দিয়ে ওই মহিলার গলায় ও পিঠে কোপ মারা হয়।
পরিবারের লোকজন ছুটে এলে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। তড়িঘড়ি মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয় ওই মহিলাকে। ওই মহিলার শরীরে ২১টি সেলাই পড়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবারের লোকজন। এই ঘটনায় মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক বলে পুলিস সূত্রে খবর। নির্যাতিত মহিলার দিদি জানান, 'বোন ভোরে ধান সিদ্ধ করছিল। বাড়ির পেছনে জল ফেলতে যেতেই স্থানীয় এক ব্যক্তি বোনকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। বোনের চিৎকার করে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের ডাক দিলে ওই ব্যক্তি বোনের গলায় ও ঘাড়ে ধারাল অস্ত্রের কোপ মারে। বোনের গলাতে ১২টা এবং পিঠে ৯টা সেলাই পড়েছে। আমরা পুলিসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'
উল্লেখ্য, অন্যদিকে দিল্লির কালকাজি মন্দিরের কাছে নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, ১৭ বছরের এক কিশোরীকে তিন যুবক ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্তরা নিজেদের পুলিসকর্মী বলে পরিচয় দিয়ে কিশোরী এবং তার বন্ধুকে ভয় দেখিয়েছিল বলে অভিযোগ। ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি দু’জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ওই কিশোরী তার ১৭ বছরের এক বন্ধুর সঙ্গে কালকাজি মন্দিরে যায়। পুজো দেওয়ার পর প্রায় সাড়ে ৭টা নাগাদ দু’জনে মন্দিরের কাছের একটি পার্কে যায়। এই পার্কটি কালকাজি মন্দির ও ইস্কন মন্দিরের মধ্যবর্তী এলাকায় বলে পুলি, জানিয়েছে। সেখানেই ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সি তিন যুবক তাদের কাছে আসে বলে অভিযোগ। পুলিসের কাছে দেওয়া অভিযোগ অনুযায়ী, তিন যুবক নিজেদের পুলিসকর্মী বলে পরিচয় দেয়। এরপর তারা কিশোরী এবং তার বন্ধুকে ভয় দেখায়। অভিযোগ, তারপর বন্ধুকে আটকে রেখে তিনজন গণধর্ষণ করে নাবালিকাকে। ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে চলে নারকীয় নির্যাতন।
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