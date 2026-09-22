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গৃহবধূর ওপর চরম বর্বরতা! ধর্ষণের চেষ্টায় বাধা দিতেই ধারাল অস্ত্রের কোপে রক্তাক্ত শরীর, পড়ল ২১টি সেলাই

Malda Crime: ভোরে ধান সিদ্ধ করার সময় ওই মহিলার ওপর হামলা চালানো হয়। তিনি চিৎকার করে সাহায্য চাইতেই ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলা ও পিঠে কোপ মারা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর শরীরে মোট ২১টি সেলাই পড়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 22, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:43 AM IST
গৃহবধূর ওপর চরম বর্বরতা! ধর্ষণের চেষ্টায় বাধা দিতেই ধারাল অস্ত্রের কোপে রক্তাক্ত শরীর, পড়ল ২১টি সেলাই

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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