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ঘাস কাটতে গিয়ে ভয়াবহ পরিণতি! কাশবনে মহিলাকে ধর্ষণ ও গলা কেটে খুন, অপরকে নৃশংস হামলা

Malda Horrror: আহত মহিলা কোনও রকমে গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি গ্রামবাসীদের কাছে পুরো ঘটনার কথা বলেন। খবর শুনেই গ্রামের মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তাঁরা কাশবনের ভেতরে ওই মহিলার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 20, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:57 PM IST
ঘাস কাটতে গিয়ে ভয়াবহ পরিণতি! কাশবনে মহিলাকে ধর্ষণ ও গলা কেটে খুন, অপরকে নৃশংস হামলা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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