/ঘাস কাটতে গিয়ে ভয়াবহ পরিণতি! কাশবনে মহিলাকে ধর্ষণ ও গলা কেটে খুন, অপরকে নৃশংস হামলা

রণজয় সিংহ: ঘাস কাটতে গিয়ে দুই মহিলার উপর নারকীয় হামলার অভিযোগ। এক মহিলাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ। তারপর শ্বাসনলি কেটে খুনের অভিযোগ। অপর মহিলাকেও হাঁসুয়া দিয়ে কোপানোর অভিযোগ এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে। গত বুধবার বিকেলে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের দৌলতনগর গ্রামের দুই মহিলা বাংলা-বিহার সীমান্ত লাগোয়া বিহারের আমেদাবাদ থানার গোবিন্দপুর এলাকায় ঘাস কাটতে গিয়ে ছিলেন। অভিযোগ, সেখানেই এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক তাঁদের পথ আটকায়।
তারপর ওই যুবক এক মহিলাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে অপর মহিলা বাধা দেন। তখন তাঁকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। এরপর ওই মহিলাকে কাশবনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পর খুন করা হয় বলে অভিযোগ। আহত মহিলা কোনও রকমে গ্রামে ফিরে এসে ঘটনার কথা জানান। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই মহিলার দেহ দেখতে পান। পরে হরিশ্চন্দ্রপুর ও আমেদাবাদ থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনার তদন্ত করছে দুই থানার পুলিস।
উল্লেখ্য, মালদার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক অস্থায়ী মহিলাকে চাকরি হারানোর ভয় দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেফতার করা হয় হাসপাতালের এক সুপারভাইজারকে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম শুভঙ্কর লস্কর। অভিযুক্ত ওই হাসপাতালে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এজেন্সির ফেসিলিটি ম্যানেজার (সুপারভাইজার) হিসেবে কর্মরত। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতোমধ্যেই ইংরেজবাজার থানার পুলিস তাকে গ্রেফতার করেছে।
নির্যাতিতা মহিলা দীর্ঘদিন ধরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কর্মরত। নির্যাতিতা মহিলার দাবি, কাজের সুযোগ নিয়ে ও চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সুপারভাইজার শুভঙ্কর লস্কর তাঁকে একাধিকবার শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষণ করে। নির্যাতিতা প্রতিবাদ জানাতে গেলে কিংবা প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা বললে, অভিযুক্ত তাকে প্রাণে মারার হুমকি দিত বলেও অভিযোগ। প্রাণের ভয়ে ও চাকরি হারানোর আতঙ্কে নির্যাতিতা এতদিন ধরে মুখ খুলতে সাহস পাননি।
অবশেষে সমস্ত ভয় কাটিয়ে গত ১৬ অগাস্ট নির্যাতিতা ইংরেজবাজার থানায় অভিযুক্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরপরই তদন্তে নামে ইংরেজবাজার থানার পুলিস এবং অভিযুক্ত সুপারভাইজারকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর অভিযুক্তকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।
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