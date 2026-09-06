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বউদির সঙ্গে গভীর প্রেম, আচমকাই অমৃতার অবহেলা! রাগে কুপিয়ে নৃশংস খুন

Malda Murder: মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে দেওরের হাতে খুন হন অমৃতা ওরাও (২৭) নামের এক গৃহবধূ। গত শনিবার রাতে রান্না করার সময় দেওর পাঁচু ওরাও কুড়ুল দিয়ে তাঁর গলা কেটে দেয়। খবর পেয়ে পুলিস এসে এলাকা ঘিরে ফেলে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 06, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:14 PM IST
বউদির সঙ্গে গভীর প্রেম, আচমকাই অমৃতার অবহেলা! রাগে কুপিয়ে নৃশংস খুন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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