/বউদির সঙ্গে গভীর প্রেম, আচমকাই অমৃতার অবহেলা! রাগে কুপিয়ে নৃশংস খুন

রণজয় সিংহ: পরকীয়া সম্পর্কের জেরে নৃশংস খুন। বাড়িতেই রান্না করার সময় দেওরের হাতে খুন বউদি। কুড়ুল দিয়ে গলা কেটে খুন বউদিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত দেওর। গত শনিবার রাতে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের রামনগর বাইসা এলাকায় ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছান চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সুমিত কুমার ঘোষ সহ বিরাট পুলিস বাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিস।
তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত দেওরকে। পুলিস জানায়, নিহত মহিলার নাম অমৃতা ওরাও(২৭)। ধৃত দেওরের নাম পাঁচু ওরাও। পরকীয়ার জেরে খুন বলে প্রাথমিক ভাবে পুলিসের ধারণা। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতে রান্না করছিলেন অমৃতা। তার দুই নাবালক ছেলে রয়েছে। স্বামী নন্দলাল ওরাও ওই সময় বাড়িতে ছিলেন না। দুই ছেলে খেলাধুলো করছিল। ওই সময় আচমকা পিছন থেকে ধারাল কুড়ুল নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। তার গলা কেটে খুন করে পালিয়ে যায়।
অমৃতার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন অমৃতা। খবর পেয়ে ছুটে যান পুলিস আধিকারিকরা। বিরাট পুলিস বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। তল্লাশি চালিয়ে ধরা হয় পাঁচুকে। প্রাথমিক ভাবে পুলিসের সন্দেহ, অমৃতার সঙ্গে দেওরের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরে পাঁচুকে তিনি এড়িয়ে চলছিলেন। তার অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সন্দেহে এই হামলা বলে সন্দেহ করছে পুলিস।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে নদীয়ার শান্তিপুর থানার এলাকায় দেওর ও বউদির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। গোবিন্দপুর মাঠপাড়া এলাকার একটি আম বাগান থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা দীপক সরদার (১৯) ও তার বউদি সুমিতা সরদার (১৮)-এর দেহ গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে জোড়া দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুমিতা সরদারের স্বামী রক্ষী সরদার কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে সেন্টারিংয়ের কাজ করেন। স্বামী বাড়িতে না থাকার সুযোগে সুমিতার সঙ্গে তাঁর মামাতো দেওর দীপক সরদারের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর আগেও তাঁরা দুজনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তখন রক্ষী সরদার ভিন রাজ্য থেকে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে বুঝিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তার পরও দেওর ও বউদির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক অব্যাহত ছিল।
কাজ সেরে ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফেরেন রক্ষী সরদার। তাঁর দাবি, বাড়িতে কোনও পারিবারিক অশান্তি ছিল না। কিন্তু আজ সকালেই তিনি খবর পান, এলাকার একটি আম বাগানে তাঁর স্ত্রী ও ভাই একসঙ্গে আত্মঘাতী হয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই আম বাগানে উপচে পড়ে উৎসুক মানুষের ভিড়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)