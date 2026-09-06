/রুদ্র গঙ্গার ভয়াল রোষে জলের তলায় মালদহের ২৫ গ্রাম! ফুঁসতে থাকা নদীর তাণ্ডবে ১৫ হাজারের বেশি মানুষই...

রণজয় সিংহ: প্রকৃতির রুদ্ররোষ যে কী হতে পারে তা সদ্যই দেখেছে নেপাল। তিব্বতে হিমবাহ ধসের ফলে সৃষ্ট গত ২৬ অগাস্টের ভয়াবহ প্লাবন ডেকে এনেছে মহাপ্রলয়। শহর ও উপত্যকাগুলির উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে ফ্লাশ ফ্লাড। কেড়েছে ১৩৪৪ প্রাণ। এখনও প্রায় ৪৮৯৮ জন নিখোঁজ। আর এই অবস্থায় খোদ বাংলা থেকেই ভয়াল বিপর্যয়ের খবর এল। মালদহে গঙ্গা নদীর জলস্তর ইতিমধ্যে চরম বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। সেখানকার মানিকচকের উত্তরচন্ডীপুরের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত কেশরপুরের বাঁধ ভেঙেই ঘটে গিয়েছে মহাবিপত্তি। যার জেরে জলমগ্ন প্রায় ২৫টিরও বেশি গ্রাম।
দুর্লভটোলা, ভুবনটোলা, কেদারটোলা, মানিকনগর-সহ বেশ কিছু গ্রাম ব্যাপক ভাবে জলমগ্ন। জলবন্দি প্রায় ১৫ হাজারের বেশি মানুষ। বোঝাই যাচ্ছে কী ভয়াবহ পরিস্থিতিই না তৈরি হয়েছে সেখানে। ইতিমধ্যে রাজ্য়ের সদাজাগ্রত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে মানিকচকেই রয়েছেন রাজ্যের তিন প্রতিমন্ত্রী। সেখান থেকেই বিষয়টির তদারকি করছেন তাঁরা। তাঁদের সাহায্য় করেছেন মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মন্ডল।। ইতিমধ্যে ৭টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। বাঁধে থাকার প্রায় ৪০০ পরিবারকে শুকনো খাবার তুলে দেওয়া হয়েছে। জলবন্দি অবস্থায় থাকা দুর্গতদের উদ্ধারের চেষ্টা করছে প্রশাসনের। তবে তারা নিজের বাড়ি ছাড়তে নাড়াচ্ছে। তবে জল বাড়লে পরিস্থিতি বেগতিক হতে পারে তাই তাদের যে কোন প্রকারের উদ্ধারে তৎপর প্রসাসন। দেখা যাক কত দ্রুত পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়। এরমক খবরে স্বাভাবিক ভাবেই দুশ্চিন্তার কালো মেঘ জমছে। বৃষ্টি যত বেড়েছে জলস্তর তত বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভাঙনও। পরের পর গ্রাম ভাসছে...
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