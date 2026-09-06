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রুদ্র গঙ্গার ভয়াল রোষে জলের তলায় মালদহের ২৫ গ্রাম! ফুঁসতে থাকা নদীর তাণ্ডবে ১৫ হাজারের বেশি মানুষই...

Maldah: রুদ্র গঙ্গার ভয়াল রোষে জলের তলায় চলে গিয়েছে মালদহের ২৫ গ্রাম! ফুঁসতে থাকা নদীর প্রচণ্ড তাণ্ডবে ১৫ হাজারের বেশি মানুষ আজ জলবন্দি। চরম বিপদ সীমার উপর দিয়েই বইছে গঙ্গা।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 06, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:50 PM IST
রুদ্র গঙ্গার ভয়াল রোষে জলের তলায় মালদহের ২৫ গ্রাম! ফুঁসতে থাকা নদীর তাণ্ডবে ১৫ হাজারের বেশি মানুষই...
Image Credit: ভয়াবহ অবস্থা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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