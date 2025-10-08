Mamata Banerjee on Amit Shah: 'প্রধানমন্ত্রীকে বলব, সবসময় অমিত শাহকে বিশ্বাস করবেন না, উনি একজন বড় মীরজাফর...' ত্রিপুরা ইস্যুতে বিজেপিকে চাঁচাছোলা আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর...
CM in Kolkata Airport: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কমিশন বলছে ১৫ দিনের মধ্যে এসআইআর করতে হবে! এরা কি বিজেপির কথা মতো চলছে? সবটাই চলছে অমিত শাহের নির্দেশে। যেন অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টার!'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরবঙ্গ সফর (NorthBengal Flood) সেরে বুধবার দুপুরে কলকাতা বিমানবন্দরে (Kolkata Airport) নামার পরই ফের কেন্দ্রকে (Central Government) একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। বললেন, 'অনেক সরকার দেখেছি, কিন্তু এরকম ভয়ানক সরকার আমি আগে কখনও দেখিনি। এরা তো দেশটাকে পুরো শেষ করে দেবে।' কটাক্ষের সুরে এও বললেন, 'বেশি দম্ভ ভাল নয়। মনে রাখবেন, কোনও কিছুই স্থায়ী নয়।'
গত শনিবারের অতিবৃষ্টি এবং ধসের জেরে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বিপর্যস্ত। সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গেই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন কলকাতায় ফিরে কেন্দ্রকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বলতে খারাপ লাগছে, ভোটের জন্য টাকা আছে, ত্রাণের জন্য নেই টাকা নেই, এটাই এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্টে দুর্যোগের মধ্যেও কুৎসার রাজনীতি করে চলেছে।'
এছাড়া বন্যাকবলিত নাগরাকাটায় আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর বিষয়ে সংবেদনশীল মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'আমি গিয়ে দেখে এসেছি। আরোগ্য কামনা করেছি, আমি আমার কর্তব্য করছি।' তবে সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, 'বন্যার সময়ে দুর্গত এলাকায় ৩০-৪০টি গাড়ি নিয়ে যাওয়া কি ঠিক ছিল?' খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষ নাগরাহাটায় আক্রান্ত হওয়া নিয়ে তিনি বলেন বন্যা-দুর্গতদের কাছে গেলে ত্রাণ নিয়ে যাওয়া উচিত্। এমনি দেখতে যাওয়া উচিত্ নয়। ওই সময় জনরোষে পড়ে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে।
কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা নিয়েও সরব হন মমতা। কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরাসরি নাম করে অমিত শাহকেও আক্রমণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কমিশন বলছে ১৫ দিনের মধ্যে এসআইআর করতে হবে! এরা কি বিজেপির কথা মতো চলছে? সবটাই চলছে অমিত শাহের নির্দেশে। যেন অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টার!' এখানেই থামেননি, শাহকে ‘বড় মীরজাফর’ বলেও কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
ত্রিপুরায় তৃণমূল নেতাদের ‘হেনস্থার’ অভিযোগ ঘিরেও তৃণমূল সুপ্রিমোর কড়া বার্তা। জানান, 'আমি আগেই নির্দেশ দিয়েছি, দরকার হলে ওরা হেঁটে ঘুরবে। প্রতিনিধি দলকে আটকালে আমি নিজে যাব ত্রিপুরায়। আগেও আমাদের ওপর হামলা হয়েছে, ভয় পাই না। এর আগেও ত্রিপুরাতে তৃণমূলের উপর হামলা হয়েছিল'।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ডিভিসি-র জলছাড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'মানুষের দুর্দশার সময় এই জলছাড়া কেন?'
একই সঙ্গে মিরিকে ত্রাণ পাঠানো, এবং প্রায় ১ হাজার পর্যটককে বাসে করে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী।
