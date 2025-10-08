English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mamata Banerjee on Amit Shah: 'প্রধানমন্ত্রীকে বলব, সবসময় অমিত শাহকে বিশ্বাস করবেন না, উনি একজন বড় মীরজাফর...' ত্রিপুরা ইস্যুতে বিজেপিকে চাঁচাছোলা আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর...

CM in Kolkata Airport: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কমিশন বলছে ১৫ দিনের মধ্যে এসআইআর করতে হবে! এরা কি বিজেপির কথা মতো চলছে? সবটাই চলছে অমিত শাহের নির্দেশে। যেন অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টার!' 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 8, 2025, 04:16 PM IST
Mamata Banerjee on Amit Shah: 'প্রধানমন্ত্রীকে বলব, সবসময় অমিত শাহকে বিশ্বাস করবেন না, উনি একজন বড় মীরজাফর...' ত্রিপুরা ইস্যুতে বিজেপিকে চাঁচাছোলা আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরবঙ্গ সফর (NorthBengal Flood) সেরে বুধবার দুপুরে কলকাতা বিমানবন্দরে (Kolkata Airport) নামার পরই ফের কেন্দ্রকে (Central Government) একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। বললেন, 'অনেক সরকার দেখেছি, কিন্তু এরকম ভয়ানক সরকার আমি আগে কখনও দেখিনি। এরা তো দেশটাকে পুরো শেষ করে দেবে।' কটাক্ষের সুরে এও বললেন, 'বেশি দম্ভ ভাল নয়। মনে রাখবেন, কোনও কিছুই স্থায়ী নয়।'

Add Zee News as a Preferred Source

গত শনিবারের অতিবৃষ্টি এবং ধসের জেরে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বিপর্যস্ত। সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গেই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন কলকাতায় ফিরে কেন্দ্রকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বলতে খারাপ লাগছে, ভোটের জন্য টাকা আছে, ত্রাণের জন্য নেই টাকা নেই, এটাই এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্টে দুর্যোগের মধ্যেও কুৎসার রাজনীতি করে চলেছে।'

এছাড়া বন্যাকবলিত নাগরাকাটায় আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর বিষয়ে সংবেদনশীল মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'আমি গিয়ে দেখে এসেছি। আরোগ্য কামনা করেছি, আমি আমার কর্তব্য করছি।' তবে সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, 'বন্যার সময়ে দুর্গত এলাকায় ৩০-৪০টি গাড়ি নিয়ে যাওয়া কি ঠিক ছিল?' খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষ নাগরাহাটায় আক্রান্ত হওয়া নিয়ে তিনি বলেন বন্যা-দুর্গতদের কাছে গেলে ত্রাণ নিয়ে যাওয়া উচিত্‍। এমনি দেখতে যাওয়া উচিত্‍ নয়। ওই সময় জনরোষে পড়ে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। 

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা নিয়েও সরব হন মমতা। কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরাসরি নাম করে অমিত শাহকেও  আক্রমণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কমিশন বলছে ১৫ দিনের মধ্যে এসআইআর করতে হবে! এরা কি বিজেপির কথা মতো চলছে? সবটাই চলছে অমিত শাহের নির্দেশে। যেন অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টার!' এখানেই থামেননি, শাহকে ‘বড় মীরজাফর’ বলেও কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সবসময় বিশ্বাস না করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এ দিন উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী৷ অমিত শাহ একদিন মীরজাফর হয়ে যেতে পারেন বলেও মোদিকে সতর্ক করেছেন মমতা।
 
সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীকে বলব, সবসময় অমিত শাহকে বিশ্বাস করবেন না৷ দেখবেন একদিন উনিই সবথেকে বড় মীরজাফর হয়ে যাবেন৷ একটু খেয়াল রাখুন৷’

ত্রিপুরায় তৃণমূল নেতাদের ‘হেনস্থার’ অভিযোগ ঘিরেও তৃণমূল সুপ্রিমোর কড়া বার্তা। জানান, 'আমি আগেই নির্দেশ দিয়েছি, দরকার হলে ওরা হেঁটে ঘুরবে। প্রতিনিধি দলকে আটকালে আমি নিজে যাব ত্রিপুরায়। আগেও আমাদের ওপর হামলা হয়েছে, ভয় পাই না। এর আগেও ত্রিপুরাতে তৃণমূলের উপর হামলা হয়েছিল'।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ডিভিসি-র জলছাড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, 'মানুষের দুর্দশার সময় এই জলছাড়া কেন?'

একই সঙ্গে মিরিকে ত্রাণ পাঠানো, এবং প্রায় ১ হাজার পর্যটককে বাসে করে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

আরও পড়ুন: Paraglider drops bomb in Myanmar festival: বৌদ্ধ উত্‍সবে ভয়ংকর ঘটনা! চোখ ধাঁধানো আলোর মধ্যেই প্যারাগ্লাইডার থেকে বোমা বর্ষণে হত ৪০, মৃত্যপুরী মায়ানমার...

আরও পড়ুন: Hiker death in China Mountain: ঘাতক সেলফি! 'মাউন্ট নামা'র চূড়ায় উঠে সেফটি রোপ খুলে মোবাইলে মন, ৬ হাজার ফুট থেকে পা পিছলে সোজা...হাড়হিম ভিডিয়ো...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Mamata BandyopadhyayWest Bengal CM Mamata BanerjeeNorth Bengal Floodtripura issueTMC party office vandalisedKhagen MurmuShankar Ghoshrelief for north bengalKolkata AirportTMC leaders in Tripura
পরবর্তী
খবর

Husband kills wife and son: 'পুজোর সময়ও একসঙ্গে জামাকাপড়ও কেনে দুজনে...' স্ত্রী ও ৭-র ছেলেকে করাত দিয়ে কেটে.... ভয়ংকর ঘটনা!
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলা! কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ধেয়ে আস...