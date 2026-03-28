Mamata Banerjee-Abhishek Banerjee: জোড়া বিপদে রক্ষা: মঞ্চে উঠতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন মমতা, অভিষেকের সভায় আগুন

Mamata Banerjee-Abhishek Banerjee: জোড়া বিপদে রক্ষা: মঞ্চে উঠতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন মমতা, অভিষেকের সভায় আগুন
ভোটের উত্তপ্ত আবহে দুই বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে অঘটন! পুরুলিয়ায় কাশীপুরের মঞ্চে রেলিংয়ে ধাক্কা খেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, বীরভূমের লাভপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা শেষ হতেই মঞ্চে দাউদাউ আগুন। অল্পের জন্য বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে উঠতেই রাজ্য জুড়ে প্রচারে ঝড় তুলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর থেকে দক্ষিণ— সর্বত্রই দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা ও রোড শো করছেন তাঁরা। তবে এই প্রচার অভিযানের মাঝেই পুরুলিয়া এবং বীরভূমে ঘটে গেল দুটি পৃথক এবং অপ্রত্যাশিত অঘটন, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।
পুরুলিয়ায় মঞ্চে দুর্ঘটনার কবলে মুখ্যমন্ত্রী
পুরুলিয়ার কাশীপুর বিধানসভা সেবাব্রতি সংঘের মাঠে তৃণমূলের একটি জনসভা ছিল। সেখানে যোগ দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মঞ্চে উঠছিলেন, তখনই ঘটে এক দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আচমকাই রেলিংয়ে ধাক্কা খান তিনি। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা হকচকিয়ে যান, তবে আঘাত লাগেনি। দ্রুত নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি সামাল দেন এবং মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ আছেন বলেই জানা গিয়েছে।
বীরভূমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার পর অগ্নিকাণ্ড
অন্যদিকে, বীরভূম জেলার লাভপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি জনসভাকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তিনি যখন মঞ্চের পিছন দিকে দলীয় সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেন, তখনই হঠাৎ মঞ্চের একাংশ থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই ধোঁয়া আগুনের লেলিহান শিখায় পরিণত হয়। তৃণমূলের পতাকায় মোড়া কাপড়ের সাজসজ্জা থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।
তৎপরতা ও উদ্ধারকার্য
মঞ্চে আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে মোতায়েন থাকা দমকল বাহিনী এবং নিরাপত্তারক্ষীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব কাছেই থাকায় তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে সাময়িক উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। তবে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দমকল কর্মীরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। অপ্রীতিকর এই বিপত্তি ঘটলেও বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর মেলেনি।
