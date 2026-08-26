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বিধানসভার লাইব্রেরির ১৯টি বই ফেরত দেননি মমতা! রবীন্দ্র রচনাবলী নিয়ে বিস্ফোরক মন্ত্রী, কড়া হুঁশিয়ারি

Mamata Banerjee: “উনি বিশিষ্ট জন বলে ওঁর জন্য আলাদা নিয়ম হবে, এমনটা নয়।” পাশাপাশি, গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষের তীব্র কটাক্ষ, “ওসব এপাং ওপাং ঝপাং-এর কোনও মূল্য নেই।” প্রশ্ন তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বইয়ের সাহিত্যমূল্য নিয়েও।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 26, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:17 PM IST
বিধানসভার লাইব্রেরির ১৯টি বই ফেরত দেননি মমতা! রবীন্দ্র রচনাবলী নিয়ে বিস্ফোরক মন্ত্রী, কড়া হুঁশিয়ারি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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