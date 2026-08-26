/বিধানসভার লাইব্রেরির ১৯টি বই ফেরত দেননি মমতা! রবীন্দ্র রচনাবলী নিয়ে বিস্ফোরক মন্ত্রী, কড়া হুঁশিয়ারি

প্রসেনজিৎ মালাকার: বিধানসভার লাইব্রেরির বই ফেরত দেননি মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়। বিধানসভা লাইব্রেরি থেকে রবীন্দ্র রচনাবলীর ১৯টি খণ্ড নিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই ১৯টি বই এখনও ফেরত দেননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এমনই অভিযোগে মমতাকে বিঁধলেন রাজ্য়ের গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ। তাঁর স্পষ্ট কথা, সবার জন্য নিয়ম সমান, “ওসব এপাং ওপাং ঝপাং-এর কোনও মূল্য নেই।”
রাজ্য বিধানসভার গ্রন্থাগার থেকে 'রবীন্দ্র রচনাবলী'-র ১৯টি খণ্ড নিয়ে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ উঠল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় কড়া অবস্থান নিলেন রাজ্যের বর্তমান গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ। মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বই নিয়ে রেখে দেওয়ার প্রসঙ্গে। মঙ্গলবার সিউড়িতে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের ১২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন গৌরীশংকর ঘোষ।
সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট জানান, গ্রন্থাগারের নিয়ম সকলের জন্যই সমান। সাধারণ পাঠক যদি সময়মতো বই ফেরত না দেন, তবে আইনি বা প্রশাসনিক পদক্ষেপের মুখোমুখি হন। এক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও। গৌরীশংকরবাবু বলেন, “উনি বিশিষ্ট জন বলে ওঁর জন্য আলাদা নিয়ম হবে, এমনটা নয়।” তাঁর স্পষ্ট কথা, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলে গিয়েছেন যে, রাজ্য সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের শাসন ও সকলের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যজুড়ে সরকারি গ্রন্থাগারগুলিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই কেনার নির্দেশিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী।
বইগুলির সাহিত্যমূল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর তীব্র কটাক্ষ, “ওসব এপাং ওপাং ঝপাং-এর কোনও মূল্য নেই।” তিনি জানান, দলীয় স্বার্থে ওই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি দফতরের দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই গ্রন্থাগারগুলি থেকে ওই সমস্ত বই সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। ভবিষ্যতে সরকারি গ্রন্থাগারগুলির পঠনপাঠনের দিশা কী হবে, সে সম্পর্কেও এদিন ইঙ্গিত দেন গৌরীশংকর ঘোষ। জানান, আগামী দিনে গ্রন্থাগারগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রবাদী ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ব্যক্তিত্বদের লেখা বই এবং দেশের আসল ইতিহাস তুলে ধরার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
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