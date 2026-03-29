Mamata Banerjee: আমাকে মারার চক্রান্ত করছ নাকি: 'বিজেপির 'চার্জশিটে'র জবাবে বিস্ফোরক মমতা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমাকে মারার চক্রান্ত করছ নাকি?' ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের প্রচারে বিস্ফোরক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'আমি তো মৃত্যুর মুখ থেকে অনেকবার লড়াই করতে করতে বেরিয়ে এসেছি। যাও না ডাক্তারের রিপোর্টগুলি নাও না হাসপাতালে গিয়ে'।
এদিন পুরুলিয়ার মানবাজারে জনসভায় মমতা বলেন, 'কেউ কারও চরিত্রহনন করার আগে কোনও পরিকল্পনা করে। কী দাঙ্গাবাজ, পরিকল্পনা করছ নাকি কিছু? জানেন তো, যে ভুল করে, সে কিছু ভুল রেখে যায়। ওর কথায় প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, কোনও পরিকল্পনা করছেন। আরও কিছু চক্রান্ত করছেন। জেনে রাখবেন, রাখে কৃষ্ণ, মারে কে আর আর ধর্মে কল বাতাসে নড়ে'।
তৃণমূলনেত্রীর কথায়, 'লজ্জা করে না! আমার উপর যে অত্যাচার হয়েছে তোমরা জান না। তোমরাও আগেরবার নির্বাচনে ইচ্ছা করে আমার পায়ে চোট করে দিয়েছিলে। আমি প্লাস্টার করেও হুইলচেয়ারে ঘুরে বেরিয়েছিলাম। আমার মনের জোর ছিল, আমাকে মানুষের কাছে যেতে হবে। আবার কি মারার চক্রান্ত করছ নাকি! এসব কথা বলার মানে কী'।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের মুখে বিজেপির 'চার্জশিট'। গতকাল, শনিবার বাংলার এসে তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'জনগণের চার্জশিট' প্রকাশ করেন অমিত শাহ। বলেন, 'মমতাদিদি সবসময়ই ভিক্টিম কার্ডের রাজনীতি করেছেন। কখনও পা ভেঙে ফেলেন, কখনও মাথায় ব্যান্ডেজ করে নেন, কখনও অসুস্থ হয়ে পড়েন, কখনও নির্বাচন কমিশনকে গালিগালাজ করেন'। তাঁর সাফ কথা, মমতাদি আপনাকে এটাই বলতে এসেছি যে, আপনার এই ভিক্টিম কার্ডের রাজনীতি মানুষ ধরে ফেলেছে। নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থাকে গালিগালাজ করা, বাংলা সংস্কৃতিতে শোভা পায় না'।
শাহ বলেন, '২০১৪ সাল থেকে বাংলায় বিজেপির জনসমর্থন ক্রমাগত বেড়েছে। ২০১৬ সালে আমরা ৩টি আসন পেয়েছিলাম, আর ২০২১ সালে ৭৭টি আসন নিয়ে আমরা প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছি। কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট শূন্যে নেমে এসেছে। আর ২০২৬ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমরা ক্ষমতায় আসব। এই নির্বাচন ভয়মুক্তির নির্বাচন—বেকারত্ব থেকে মুক্তির নির্বাচন, মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্বাচন। এটি শান্তি, উন্নয়ন, বিনামূল্যে চিকিৎসা, পাকা বাড়ি, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের নিশ্চয়তার নির্বাচন। এটি অনুপ্রবেশমুক্ত সমাজ গড়ার নির্বাচন। দেশজুড়ে যে গতিতে উন্নয়ন হচ্ছে, সেই উন্নয়নের সঙ্গে বাংলাকেও যুক্ত হতে হবে। অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং ওড়িশা সহ একাধিক রাজ্যে আমরা সরকার গঠন করেছি। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি সরকার গঠিত হবে—এটাই আমাদের অঙ্গীকার।
