Mamata-Abhishek Election Campaign 2026: উত্তরে মমতা, দক্ষিণে অভিষেক: তৃণমূলের হাইভোল্টেজ প্রচার শুরু মঙ্গলে
Mamata Banerjee Abhishek Banerjee TMC Election Campaign 2026: ২৪ মার্চ উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচার শুরু করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই দিনে দক্ষিণবঙ্গে প্রচার শুরু করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ২৫ মার্চ হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে থাকবেন অভিষেক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ঘোষণা হয়ে গিয়েছে প্রার্থীতালিকারও। জেলায় জেলায় প্রার্থীরা নেমে পড়েছেন প্রচারে। গতকাল শুক্রবার ছাব্বিশের নির্বাচনের জন্য তৃণমূলের ইশতেহারও প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকে একযোগে প্রচার শুরু করতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ‘সেনাপতি’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। একদিকে উত্তরে থাকবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় নিজে। আর দক্ষিণে প্রচার শুরু করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য, আগামিকালই ভবানীপুরে কর্মীসভা মমতার। আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টায় ভবানীপুরের ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে কর্মীসভা করবেন ভবানীপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত থাকবেন সব কাউন্সিলররা। চেতলা অহিন্দ্র মঞ্চে প্রথম কর্মীসভা করতে চলেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। ওদিকে প্রচারের শুরুতেই নন্দীগ্রামে থাকবেন অভিষেক। আগামী ২৫ তারিখ নন্দীগ্রামে কর্মী সভা করতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
রবিবার ভবানীপুরে কর্মীসভা শেষ করেই সরাসরি উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী মঙ্গলবার ২৪ মার্চ উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচার শুরু করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন তিনি আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করবেন। সেদিন আরও দুটি সভা করবেন তিনি মাটিগাড়া ও ময়নাগুড়িতে। এমনটাই জানা যাচ্ছে তৃণমূল সূত্রে।
ওদিকে একই দিনে দক্ষিণবঙ্গে প্রচার শুরু করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় তাঁর প্রথম জনসভা করার কথা। অর্থাৎ, একসঙ্গে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে তৃণমূলের হাইভোল্টেজ প্রচার শুরু হতে চলেছে। হাতে গোনা আর মাত্র এক মাস। তারপরই রাজ্যে ২ দফায় ভোট। প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল রাজ্যের ১৫২টি বিধানসভা আসনে ভোট। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল রাজ্যের বাকি ১৪২ বিধানসভা আসনে ভোট। তাই কর্মীদের মনোবল বাড়াতে আসরে নামছেন মমতা-অভিষেক।
প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গকে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলা হলেও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেখানে নিজেদের জমি অনেকটাই পুনরুদ্ধার করেছে ঘাসফুল শিবির। এবার বিধানসভা ভোটেও সেই জয়ের ধারাকে অব্যাহত রেখে এবারও উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে ধরাশায়ী করতে প্রচারের শুরুতেই ফোকাসে উত্তরবঙ্গ। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় প্রচার শুরুই করছেন উত্তর দিয়ে।
একনজরে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের প্রচারসূচি
২৪ মার্চ
১. আলিপুরদুয়ার
২. ময়নাগুড়ি
৩. মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি
(শিলিগুড়িতে রাত্রিবাস)
২৫ মার্চ
১. রাজগঞ্জ
২. হরিরামপুর
৩. মালদা জেলায় (কেন্দ্র এখনও নির্দিষ্ট নয়)
(মালদায় রাত্রিবাস)
২৬ মার্চ
১. নবগ্রাম, খড়গ্রাম
২. ময়ূরেশ্বর
৩. পাণ্ডবেশ্বর
(দুর্গাপুরে রাত্রিবাস)
২৭ মার্চ
১. পুরুলিয়া-কাশীপুর
২. ছাতনা
৩. ওন্দা
(দুর্গাপুরে রাত্রিবাস)
২৮ মার্চ
১. কোতলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জয়পুর ব্লক
২. গড়বেতা (৩ কেন্দ্র একযোগে)
ওদিকে ২৪ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় জনসভার পর, পরদিন ২৫ মার্চ-ই শুভেন্দুর খাস তালুক নন্দীগ্রামে থাকবেন অভিষেক। এবার নন্দীগ্রামে তৃণমূলের বাজি পবিত্র কর। যিনি কদিন আগেই অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। নন্দীগ্রামে সরাসরি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে লড়াই পবিত্র করের। হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রাম লড়াইয়ে তাই বিশেষ নজর অভিষেকের। নজর বাংলার রাজনৈতিক মহলেরও।
ওইদিন দাসপুর, কেশিয়াড়ি ও নারায়ণগড়েও প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে অংশ নিতে পারেন অভিষেক। দক্ষিণ থেকেই সোজা চলে যাবেন উত্তরে। ২৬, ২৮ এবং ৩১ মার্চ উত্তরের মোট ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে রোড শো এবং জনসভা করবেন অভিষেক। তেমনটাই খবর তৃণমূল সূত্রে। সবমিলিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে জোর প্রচারে তৃণমূল।
