  • Mamata Banerjee: মোদীর ব্রিগেডের আগেই বড় পদক্ষেপ মমতার, পিছিয়ে পড়াদের উন্নয়নে পাঁচ নতুন বোর্ড

Mamata Banerjee: রাজ্যের জনজাতি ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য আরও ৫টি নতুন সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজ্যের ৫টি অন্যতম পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবির প্রতি সম্মান জানানো হল।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 14, 2026, 02:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের আগে ফের বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ৫টি নতুন উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টের মাধ্যমে তিনি জানান। এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমাদের সরকার শীঘ্রই মুন্ডা (ST), কোরা (ST), ডোম (SC), কুম্ভকর (OBC) এবং সদগোপ (OBC) সম্প্রদায়ের জন্য পাঁচটি নতুন সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন বোর্ড গঠন করতে চায়।'

তিনি আরও লেখেন, 'এই সম্প্রদায়গুলি বাংলার প্রাণবন্ত কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই বোর্ডগুলি উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের অনন্য ভাষা এবং ঐতিহ্য রক্ষা করবে। তারা ঐতিহ্যবাহী অধিকার রক্ষা করবে এবং আরও আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি আনবে।'

আরও জানান, '​২০১৩ সাল থেকে, আমরা আমাদের দুর্বল সম্প্রদায়ের জন্য এই ধরনের অনেক বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছি, তাদের সর্বাত্মক উন্নয়ন নিশ্চিত করে। মা, মাটি, মানুষের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের অর্থ হল, আমরা নিশ্চিত করতে নিবেদিতপ্রাণ যে কোনও সম্প্রদায় যেন বাদ না পড়ে। আমাদের লক্ষ্য সহজ: অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতি এবং অটল সমর্থনের মাধ্যমে প্রতিটি মুখে হাসি ফোটানো।'

উল্লেখ্য, ৭ মার্চ ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন এপ্রিল নয়, ওইদিন থেকেই যুবসাথীর টাকা ঢুকবে অ্যাকাউন্টে। ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে এবং যারা অন্তত মাধ্যমিক পাশ করেছেন, অথচ বর্তমানে কোনও কাজ নেই- তাঁরাই যুবসাথী প্রকল্পের আওতায় প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। ৭ মার্চ থেকে এই টাকা অনেকের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করে দিয়েছে।

যদিও সবাই একসঙ্গে টাকা পাচ্ছে না, তবে ভোটের আগেই আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে ১৫০০ টাকা করে যাতে ঢুকে যায়, তার জন্য তৎপর হয় কলকাতা পুরসভা। ডেটা এন্ট্রির জন্য ৪ সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেলেই নির্বাচনী বিধি কার্যকর হয়ে যাবে। তাই তার আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ঘোষণা করা এই নয়া প্রকল্প চালু করতে তৎপর প্রশাসন। সেই কারণেই ডেটা এন্ট্রির কাজ দ্রুত করতে ৪ সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছে কলকাতা পুরসভা। দ্রুত যুবসাথীর মাসিক সহায়তা পৌঁছে দিতে আবেদনকারীদের নাম-তথ্য নথিভুক্তকরণ ও যাচাইয়ের কাজ চলছে জোরকদমে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Mamata Banerjee, West Bengal, Cultural and Development Boards, Community Development
