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নাম-প্রতীক-প্রার্থী সব হারিয়ে নন্দীগ্রামে 'খড়কুটো' কংগ্রেসের 'হাত' ধরলেন 'নিঃস্ব' মমতা

Mamata Banerjee supports Congress: প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নন্দীগ্রামে লড়াইয়ের মাঠ ছাড়েন মমতার প্লেয়ার সঞ্চিতা প্রধান। ঠেলায় পড়ে 'খড়কুটো'র মতো কংগ্রেসকে আঁকড়ে রাজনীতিতে ভেসে থাকার চেষ্টা 'নিঃস্ব' মমতার।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 18, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 05:37 PM IST
নাম-প্রতীক-প্রার্থী সব হারিয়ে নন্দীগ্রামে 'খড়কুটো' কংগ্রেসের 'হাত' ধরলেন 'নিঃস্ব' মমতা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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