নাম-প্রতীক-প্রার্থী সব হারিয়ে নন্দীগ্রামে 'খড়কুটো' কংগ্রেসের 'হাত' ধরলেন 'নিঃস্ব' মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে সমর্থনের ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। সব হারিয়ে কংগ্রেসকে সমর্থন মমতার। ঠেলায় পড়ে 'খড়কুটো'র মতো কংগ্রেসকে আঁকড়ে রাজনীতিতে ভেসে থাকার চেষ্টা 'নিঃস্ব' মমতার। এদিন কমিশন নতুন নাম-প্রতীক দিতেই কাহানিতে ট্যুইস্ট। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মমতার প্রার্থীর। প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নন্দীগ্রামে লড়াইয়ের মাঠ ছাড়েন মমতার প্লেয়ার সঞ্চিতা প্রধান। আর তারপরই সাংবাদিক বৈঠকে মমতা জানালেন, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা হয়েছে। নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে সমর্থনের ঘোষণা করেন তিনি।
প্রসঙ্গত, 'জোড়াফুলে'র ইতি। ২৮ বছর পর বাংলার ভোটে নেই 'জোড়াফুল'। উপনির্বাচনের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নতুন নাম ও প্রতীক দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আর নাম-প্রতীক হারাতেই 'নিঃস্ব' মমতা সাংবাদিক বৈঠকে একহাত নিলেন নির্বাচন কমিশনকে। 'মিড নাইটে ডার্টি প্লে। মধ্যরাতে গণতন্ত্রকে হত্যা।' এই ভাষাতেই নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে উগরে দিলেন তোপ।
মমতা সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "গণতন্ত্রের ইতিহাসে কালো দিন। আমরা সংবিধানকে অমান্য করি না। কিন্তু কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করছি। বিজেপিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা কমিশনের। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কমিশনের। কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট কাজ করছে। পরিকল্পনা করে মিথ্যে ভোট করেছে।" মমতা এও দাবি করেন যে, "কিন্তু ওরা জানে না, আমি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কখনও ছাড়ব না। এটা সবসময় আমার সঙ্গেই থাকবে।"
প্রসঙ্গত, সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে মমতা-তৃণমূল। কমিশনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হতে চলেছে মামলা। লোগো, নাম ফেরত পেতে মামলা দায়েরের পথে মমতা-তৃণমূল। সম্ভবত, আজই দায়ের হচ্ছে মামলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেই মামলা দায়ের হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে যে কংগ্রেসকে এদিন সমর্থনের ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৭ সালে সেই কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস গড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
১৯৯৮ সালের পয়লা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশ। সিম্বল ঘাসের উপর জোড়াফুল। ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস বিধায়ক হইমি প্রসাদ বসু মৃত্যুতে রাসবিহারী বিধানসভায় উপনির্বাচন হয়। প্রথমবার জোড়াফুল সিম্বল ব্যবহার করে রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে যেতেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ২০০০ সালে কলকাতা কর্পোরেশন জিতে রাইটার্স বিল্ডিং দখলের হুঁশিয়াশারি দেন মমতা। এরপর ২০০৬-এ সিঙ্গুর আন্দোলন। ২০০৭-এ নন্দীগ্রাম আন্দোলন। ২০১১-তে বামফ্রন্টকে সরিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা দখল। ২০২৬-এ ১৫ বছর মমতার সরকারের পতন।
এবার হাতছাড়া জোড়াফুল প্রতীকও। উপনির্বাচনের জন্য মমতা পেয়েছেন নতুন নাম-প্রতীক। নাম মমতা পেয়েছেন - মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস আর প্রতীক ফুটবল প্লেয়ার। নাম ও ‘জোড়াফুল’ প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের বিরোধের জেরে নির্বাচন কমিশন ‘অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম এবং জোড়াফুল প্রতীক আপাতত ফ্রিজ করে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট শিবির এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির—দুই পক্ষকেই আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য আলাদা নাম ও প্রতীক বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেয়।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের পর বৃহস্পতিবার রাতেই ইমেলের মাধ্যমে দলের তিনটি বিকল্প নাম ও তিনটি প্রতীকের প্রস্তাব জমা দেয় মমতা শিবির। ‘তৃণমূল কংগ্রেস’ নামের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই বিকল্প নামের প্রস্তাব দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। নির্বাচন কমিশনে, মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মমতা এবং তৃণমূল মমতা কংগ্রেস এই তিনটে নামের প্রস্তাব করা হয়। প্রতীক হিসাবে প্রস্তাব দেওয়া হয়- ফুটবল খেলছে এমন খেলোয়াড় এবং ব্যাট।
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