Mamata Banerjee: 'কোন ফর্ম দিলে ফিলাপ করবেন না, নাম বাদ পড়ে যাবে'!

Mamata Banerjee:   'নতুন করে আবার ভোটার লিস্টে নাম তোলার চক্রান্ত চলছে', ঝাড়গ্রামের সভা থেকে ফের কমিশনকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'যাঁরা ভাবছেন আপনার ভোটার কার্ড আছে, আর কিছু করতে হবে না। নিয়মটা পালটে দিয়েছে। ভোটার লিস্টে নাম আছে কিনা, আগের লিস্ট দেখলে হবে না। নতুনভাবে গিয়ে ক্রস চেক করতে হবে' ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 7, 2025, 04:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: নজরে ছাব্বিশ, নিশানায় নির্বাচন কমিশন! 'নতুন করে আবার ভোটার লিস্টে নাম তোলার চক্রান্ত চলছে', বললেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে পরামর্শ,'কেউ যদি ফর্ম ফিলাপ করতে বলে, না জেনে করবেন না। ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ হয়ে যেতে পারে।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'এইভাবে এনআরসি নোটিসও ধরিয়ে দেবে, কিন্তু রাজ্য সরকার তা মানবে না বলে আশ্বস্ত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭ থেকে ১০ অগাস্ট রাজ্যজুড়ে পালিত হবে আদিবাসী। এদিন ঝাড়গ্রামে আদিবাসী দিবসের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি জানি না এটা আমার বলা ঠিক কিনা, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। যাঁরা ভাবছেন আপনার ভোটার কার্ড আছে, আর কিছু করতে হবে না। নিয়মটা পালটে দিয়েছে। ভোটার লিস্টে নাম আছে কিনা, আগের লিস্ট দেখলে হবে না। নতুনভাবে গিয়ে ক্রস চেক করতে হবে । যাঁদের ২০০২ সালে আগে জন্ম হয়েছে, বলছে তাঁদের বাবা-মায়ের বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে'। 

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন,  'আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছিলাম, তখন দেখেছিলাম যাঁরা হাসপাতালে জন্মেছে, সেই সংখ্য়াটা ছিল ৭ শতাংশ। তার আগে বিশ থেকে তিরিশ থেকে চল্লিশ, পঞ্চাশ হয়েছে। আমরাও হোম ডেলিভারি। আমাদের স্কুলের সার্টিফিকেটই সার্টিফিকেট। এখন যদি বলে, ২০০২ সালে যাঁরা আঠেরো বছর বয়স হয়েছে। যদি তাঁর বাবা-মায়ের কুড়ি বছরও বয়স হল, তাহলে কত হল! ৪৬ বছর। সেই ছেচল্লিশ বছরের বাবা-মায়ের বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে। ক'জনের আছে? যাঁরা বলছে, তাঁদের আছে তো?' সঙ্গে কটাক্ষ, 'ওরা সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছে। তাঁরা কী করে বুঝবে খেটে খাওয়া মানুষের কথা'?

Tags:
jhargramMamata BanerjeeElection Commission
