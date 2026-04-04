Mamata Banerjee: সব দিয়েছিলাম, পলাতকদের ক্ষমা করবেন না: গণি-গড়ে দাঁড়িয়েই মৌসমকে বেনজির তোপ মমতার

Mamata Banerjee: সব দিয়েছিলাম, পলাতকদের ক্ষমা করবেন না: গণি-গড়ে দাঁড়িয়েই মৌসমকে বেনজির তোপ মমতার
Mamata Banerjee: 'যে দলেই যান, ভালো থাকুন। কিন্তু ভোটটা তাঁদের দেবেন না। তাঁরা তৃণমূল থেকে সব নিয়েছে, আর যুদ্ধের সময়ে পালিয়ে গিয়েছে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে দলবদল। তৃণমূল ছেড়ে ফের কংগ্রেসেই। 'পলাতকদের ক্ষমা করবেন না', মালদহে ভোট প্রচারে গিয়ে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মৌসম বেনজির নূরকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। বললেন, 'নিজে ভোটে লড়ে সাংসদ হতে পারেননি। বিধায়কদের ভোটে জিতেছিলেন। আমার ভোটও পেয়েছিলেন। নিজে জীবনে রাজ্যসভায় যেতে পারেননি। এত সুযোগ পেয়েও দলের বিরোধিতা ভোটের সময়! ভোট যেন না পায়'।
ছাব্বিশে ওয়াপসি। মালদহের মালতীপুরে কেন্দ্রে মৌসমকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। মমতা বলেন, 'যে দলেই যান, ভালো থাকুন। কিন্তু ভোটটা তাঁদের দেবেন না। তাঁরা তৃণমূল থেকে সব নিয়েছে, আর যুদ্ধের সময়ে পালিয়ে গিয়েছে'। তাঁর সাফ কথা, 'লোকসভায় বিজেপি ও কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া হলে বিধানসভাতেও কি তাঁদেরই ভোট দেওয়া হবে? তাহলে বাংলার মানুষের জন্য লড়াইটা কে করবে? আপনার ভোট নেই লড়াইটা কি করে করবেন? লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষক বন্ধু কীভাবে পাবেন? শ্রমিকদের যখন অন্য রাজ্যে মারা হয় তখন তাঁরা কোথায় থাকেন'? মমতার কথায়, 'তৃণমূলের ওপর আস্থা রাখলে মানুষ ঠকবে না। কর্মীরাই দলের আসল সম্পদ। তাঁরাই দলকে বুক দিয়ে আগলে রাখেন'।
মমতা জানান, ‘তৃণমূলকে ভোটটা দেবেন। অন্য দলকে ভোট দিলে আমি আপনাদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখব না। ন্নয়ন চলবে তবে আমি খুব সেন্টিমেন্টাল। আমি অসম্মানিত বোধ করব। আর সম্পর্ক রাখব না'। বলেন, 'কংগ্রেস বা সিপিএমকে ভোট দিয়ে কী হবে? একটা আসন নিয়ে ওরা তো সরকার গড়তে পারবে না। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাতের প্রতিবাদে আমরা দিল্লি যাব। ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আমরা সব রকম সাহায্য করব। এসআইআর নিয়ে আমি মামলা করেছিলাম বলেই ২২ লক্ষ মানুষের নাম উঠেছে। নিজে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম। আমরা সকলের ভোটাধিকার চাই'। শেষে বলেন, ‘নববর্ষে আপনাদের আম, আমসত্ত্বের উপহার যেন এবার তৃণমূল পায়'।
