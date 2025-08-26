Mamata Banerjee: 'কোমরে দড়ি পড়িয়ে গুজরাতের লোকেদের তাড়িয়ে দিলেও ট্রাম্প জানেন, বাংলার মেধা ছাড়া চলবে না!'

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata Banerjee: 'কোমরে দড়ি পড়িয়ে গুজরাটের লোকদের ট্রাম্প তাড়িয়ে দিলেও বাংলার লোকদের তাড়ায় না, কারণ তারা জানে বাংলার মেধা ছাড়া চলবে না। অক্সফোর্ড থেকে শুরু কলম্বিয়া সব জায়গায় বাংলার মেধার গুরুত্ব রয়েছে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 26, 2025, 04:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বাংলাকে চোর বলছ'?  বর্ধমানের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পাল্টা নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'উত্তরপ্রদেশ সবচেয়ে বড় চোর, বিহার সবচেয়ে বড় চোর, আপনাদের ডবল ইঞ্জিনের সরকার সবচেয়ে বড় চোর। চোর, গদ্দারদের নিয়ে আপনারা মিটিং করছেন,লজ্জা করে না'?

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলার মায়ের সম্মানে আঘাত করলে, আমার গায়ে আঘাত লাগে। আমাকে আমরা যা ইচ্ছে গালি দিন, আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করুন, কুত্‍সা করুন, চক্রান্ত করুন, আমি লড়ে নেব। আমার বুকে পাঠা আছে, জেনে রাখুন। মনে রাখবেন, আমাকে ভয় দেখিয়ে কিছু করা যাবে না। বাংলা সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে তাও আপনারা শূণ্য দিয়েছেন। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েও আপনাদের কাছে আমরা ফেল'! তাঁর কথায়, 'কোমরে দড়ি পড়িয়ে গুজরাটের লোকদের ট্রাম্প তাড়িয়ে দিলেও বাংলার লোকদের তাড়ায় না, কারণ তারা জানে বাংলার মেধা ছাড়া চলবে না। অক্সফোর্ড থেকে শুরু করে কলম্বিয়া সব জায়গায় বাংলার মেধার গুরুত্ব রয়েছে'।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'আগে বলত, মমতাজি তো দুর্গাপুজো করনে নেহা দেতা। এখন তো দেখছে, বলে কোনও লাভ নেই। এখন বলছে, জয় মা দুর্গা। বাপরে! কী জোর বলছে! ভোট আসছে, ভোটপাখি। ওদের ধর্ম একটাই, মনগড়়া হিন্দু ধর্ম। নিজেরা তৈরি করেছে একটা, সেট সবার উপরে চাপিয়ে দেবে। আজ কেন, হাজার বছর ধরে চেষ্টা করলেও হবে না'।  কমিশনের কাছে আবেদন,  'প্লিজ বিজেপির ললিপপ হবেন না। এখানে নাকি সব বাংলাদেশি হয়ে গিয়েছে? আমাদের ভাষা যদি এক হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি? আমরা তো দেশ ভাগ করিনি। ওরা বাংলাকে সহ্য‌ই করতে পারে না। বাংলা ভাষা দেশের দ্বিতীয় সবচেয়ে বেশি বলা ভাষা, আন্তর্জাতিক ভাষা'।

