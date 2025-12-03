Mamata Banerjee: 'বাংলায় কারও সম্পত্তিতে হাত দিতে দেব না', মালদহে ওয়াকফ-চ্যালেঞ্জ মমতার!

Mamata Banerjee: 'বাংলায় কারও সম্পত্তিতে হাত দিতে দেব না', মালদহে ওয়াকফ-চ্যালেঞ্জ মমতার!
Mamata Banerjee: ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় পথে নেমেছিল তৃণমূল কিন্তু শেষপর্যন্ত চলতি বছরের এপ্রিলে সংসদে পাশ হয়ে যায় ওয়াকফ বিল। রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরের পর এখন তা আইনে পরিণত হয়েছে। সেই আইন মেনেও নিয়েছে রাজ্য সরকার।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কোথায় কোনও ধর্মস্থানে হাত দিতে দেব না'। মালদহে SIR-র প্রতিবাদ সভা থেকে ওয়াকফ বিল নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'বিজেপির কাছে হিন্দুত্ব শিখব না। কারণ আমরাও হিন্দুত্ব জানি'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোনও কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্ম নিয়ে বিভেদ করছে। তাদের বলি ওয়াকফ প্রোপার্টি কেন্দ্র সরকার আইন করেছে বিজেপি। আমরা করিনি। আমরা বারণ করেছি। আমরা যতদিন আছি, কোথায় কোনও ধর্মস্থানে হাত দিতে দেব না। বিজেপির কাছে হিন্দুত্ব শিখব না। কারণ আমরাও হিন্দুত্ব জানি। কালী মন্দির থেকে কনকালী তোল সব করেছি। তোমরা মানুষকে শোষণ কর'।
২০২৪ সালে অগাস্টে সংসদের ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। কিন্তু বিলের একাধিক ধারা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। শেষপর্যন্ত বিলটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যৌথ সংসদীয় কমিটি। এরপর যৌথ সংসদীয় কমিটি অনুমোদন করার পর, নিয়মাফিক ফের বিল করা হয় সংসদের। সেই বিল সংসদে পাশও হয়ে গিয়েছে। কবে? চলতি বছরের এপ্রিলে।
এদিকে রাষ্ট্রপতি সই করার পর, ওয়াকফ বিল এখন আইন হয়ে গিয়েছে। আইন অনুযায়ী, আগামী ৬ মাসের মধ্যে দেশের সমস্ত ওয়াকফ সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালে। সয়মসীমা শেষ হচ্ছে ৪ ডিসেম্বর। মাস সাতেক পর অবশেষে ওয়াকফ আইন মেনেও নিয়েছে রাজ্য সরকার। সব জেলাশাসককে ওয়াকফ সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রীয় পোর্টালে আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।
