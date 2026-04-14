Mamata Banerjee: আমরাও দেখতে চাই, কাকে কাকে গ্রেফতার করতে চান: ওপেন চ্যালেঞ্জ মমতার
Mamata Banerjee: 'তৃণমূলের এক জনকে গ্রেফতার করলে হাজার জন বেরোবে'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমরা দেখতে চাই যে আপনি আর কাকে কাকে গ্রেপ্তার করতে চান'। নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'তৃণমূল কংগ্রেস আবারও ক্ষমতায় ফিরবে'।
মমতা বলেন, 'ভাষার প্রয়োগ দেখুন। বলছে গরমে পুড়ে যাবে। যদি জ্বলে যায় বার্নল লাগিয়ে দাও,বোরোলিন লাগিয়ে দাও। সার্কুলার পাঠিয়ে এ সব বলা হচ্ছে। কাদের এত চমকাচ্ছেন? কাদের এত ভয় দেখাচ্ছেন? হিম্মত থাকলে সরাসরি মানুষের সঙ্গে লড়াই করুন'। তাঁর কথায়, 'বিজেপি ধর্মের নামে রাজনীতি করে। আমাদের ধর্ম মানে সম্প্রীতি। বিজেপি কেউটে সাপের ছোবলের থেকেও বিষাক্ত। চোখগুলো দেখলেই ভয় লাগে। বটবৃক্ষ ছায়া দেয়। আর এরা বিষবৃক্ষ। বিজেপিকে বিছুটি পাতা মুখে ঘষে দিন। কাউকে চাকরি দেয়নি। বাংলায় বেকারী কমিয়েছি আমরা'।
তৃণমূলনেত্রীর কথায়, 'আপনার নাম কেটে বহিরাগতেরা ভোট দিতে এলে ছেড়ে দেবেন? ভাল করে কান মুলে দেবেন। আর বিজেপি নেতাদের এমন শিক্ষা দেবেন, যাতে তাঁরা আর কখনও বাংলাকে চ্যালেঞ্জ করতে না-পারে'। বলেন, 'বুথে এজেন্ট দেওয়ার লোক নেই। সব এজেন্সিকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। এজেন্সি ভোট করাবে। আর কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটার তাড়িয়ে ছাপ্পা দেবে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'তৃণমূলের এক জনকে গ্রেফতার করলে হাজার জন বেরোবে'।
মমতার আরও বক্তব্য, 'AI দিয়ে নামের বানান ভুল করিয়ে বলছে নাম বাদ। সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করছি। শুভ নববর্ষে শপথ নিন বাংলা জয় করে দিল্লি দখল করব। বিহারে টাকা দিয়ে এখন ফেরত চাইছে বিজেপি। এরাজ্যের মহিলারা লক্ষ্মী ভান্ডার সারাজীবন পাবে যতদিন তৃণমূল থাকবে। যুবসাথী সবাই পাবে। এরাজ্যে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে'। বলেন, 'ইভিএম খারাপ থাকলে ভোট দেবেন না'।
