CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Mamata Banerjee: সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম বলে ৩২ লক্ষের নাম উঠেছে, একজনও বৈধ ভোটার ছাড়া ভোট করতে দেব না: হুঁশিয়ারি মমতার

Mamata Banerjee:  'আমার কেন্দ্র ভবানীপুরেই  ৪০ হাজার নাম বাদ দিয়েছে। এখন দেখতে হবে কত নাম তুলেছে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 7, 2026, 04:42 PM IST
Mamata Banerjee: সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম বলে ৩২ লক্ষের নাম উঠেছে, একজনও বৈধ ভোটার ছাড়া ভোট করতে দেব না: হুঁশিয়ারি মমতার
SIR-এ নাম বাদে সরব মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশের প্রচারে ফের SIR নিয়ে সরব মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। বললেন, 'সুপ্রিম কোর্টে আমি নিজে দাঁড়িয়েছিলাম বলে ৬০ লক্ষের মধ্যে ৩২ লক্ষ লোকের নাম তালিকায় উঠে গিয়েছে। বাদ বাকিটাও ট্রাইব্যুনালে আমরা চেষ্টা করছি'। 

এদিন নদিয়ার চাকদহের জনসভায় মমতা বলেন, 'গতকাল তালিকা বেরিয়েছে।অনেক নাম বাদ গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়ায়।  উকুন বেছে বেছে নাম বাদ দিয়েছে। বাগদায় মতুয়াদের নাম বাদ দিয়েছে। গাইঘাটা, চাকদহ, হরিণঘাটাতেও বাদ দিয়েছে। কথা দিয়ে যাচ্ছি, একটা লোককেও বাংলা থেকে তাড়াতে দেব না'। 

মমতা জানান, 'আমার কেন্দ্র ভবানীপুরেই  ৪০ হাজার নাম বাদ দিয়েছে। এখন দেখতে হবে কত নাম তুলেছে'। বলেন, তাতে আমার বয়ে গিয়েছে।  জেনে রাখবেন, আমি ওখানে মানুষের ভালোবাসায়, আশীর্বাদে এখানে ৩৬৫ দিন থাকি। বাংলায় BJP-কে শূন্য করতে হবে, বাংলার মাটিকে পুণ্য করতে হবে। এবারের ভোট আপনাদের ঠিকানা বাঁচানোর লড়াই। তৃণমূল থাকা মানে মনে শান্তি থাকা। জীবনে ভালো থাকা। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা'।

তৃণমূলনেত্রীর বক্তব্য,  'লক্ষ লক্ষ সেন্ট্রাল ফোর্স পাঠানো হচ্ছে। আমাদের থাকতে দিতে হবে, খেতে দিতে হবে। তার পরেও তাঁরাই বিজেপির হয়ে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আমি সম্মান করি। কিন্তু রাস্তা আটকালে ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করবেন।  বিজেপি মিথ্যে কথার ফুলঝুরি। ইলেকশনের সময়ে প্রতিশ্রুতি দেয়। কখনও ক্যাশ দেয়, কখনও গ্যাস দেয়'। বলেন, 'কথা দিয়েও কথা রাখে না বিজেপি। বহিরাগতেদের বাংলা নিয়ে এসে চক্রান্ত করছে বিজেপি। তাদের কথাতেই কমিশন কাজ করছে। নাম কাটছে, আর ভোট লুটছে। নাম বাদ গেলে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে। দল সবরকম সাহায্য করবে'। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Mamata Banerjee SIR issueSIR voter list controversy West BengalMamata Banerjee Supreme Court case voter list
