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এবার 'রামধনু জোট'? 'আপনারা বাংলা নিয়েছেন, আমরা দিল্লি নেব', ফাঁকা মাঠে হুংকার মমতার!

Mamata Banerjee: 'তোমরা যে অত্যাচার করছ, খুব তাড়াতাড়ি জবাব পাবে। কে লাল ,কে নীল দেখার দরকার নেই। আমরা একসাথে লড়াই করব'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 26, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 06:43 PM IST
এবার 'রামধনু জোট'? 'আপনারা বাংলা নিয়েছেন, আমরা দিল্লি নেব', ফাঁকা মাঠে হুংকার মমতার!
Image Credit: ফাঁকা মাঠে হুংকার মমতার!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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