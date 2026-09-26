এবার 'রামধনু জোট'? 'আপনারা বাংলা নিয়েছেন, আমরা দিল্লি নেব', ফাঁকা মাঠে হুংকার মমতার!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিবাদের হাল 'বেহাল'। ছাব্বিশে ভরাডুবির পর এবার কার্যত ফাঁকা মাঠে সভা করতে হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বললেন, 'আমরা হারিনি, আমাদের হারানো হয়েছে। আপনারা বাংলা নিয়েছেন, আমরা দিল্লি নেব। ২৯ যাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে'।
অবশেষে ঘুম ভাঙল মমতার। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে সভা করলেন শ্রীরামপুরে। তাও মাঠ ভরল না! সভায় দেখা গেল না অভিষেককেও। কার্যত ফাঁকা মাঠে মাইক হাতে মমতা বললেন, 'উত্তরপাড়া ,জিটি রোড জ্যাম করে রাখা হয়েছে। কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে গতকাল পুলিশ হুমকি দিয়েছে,ভয় দেখিয়েছে। বিজেপি আপনাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে। আপনাদের কাজ এটা নয়। সারারাত থ্রেট করা হয়েছে। রাতে গিয়ে অ্যারেস্ট করা হবে। বিভিন্ন ব্লকে ১৫০ থেকে ২০০ জন কে গ্রেফতার করা হয়েছে। এক মহিলা তারা ছোট বাচ্চা কে নিয়ে যাচ্ছে গ্রেফতার করা হয়েছে'।
মমতার কথায়, 'যারা অন্যায় করেছে,আমার রেকর্ড করে রাখছি।আপনাদের পরিবার আছে।মাথায় রাখবেন।জ্ঞানেস কুমার কে যেমন ভ্যানিশ করেছি।কত জন কে গ্রেফতার করবেন।আমাকে বাড়ি থেকে বেরতে দেয় না। মনে রাখবেন দিল্লি কিন্তু টলমল।অন্যায় যে করে তব ঘৃনা তারে তৃণ সম দহে'। বলেন, 'তোমরা যে অত্যাচার করছ,খুব তাড়াতাড়ি জবাব পাবে। আমি ভ্যানিশ কুমার নাম দিয়েছিলাম। অক্সিজেন মাস্ক মুখে নিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। বিজেপির অত্যাচার ,নরকের অত্যাচারের থেকে বেশি, যমালয়ের থেকে বেশি অত্যাচার হচ্ছে'।
নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে প্রার্থীহারা মমতার 'খড়কুটো' এখন কংগ্রেস। তিনি বলেন, 'নন্দীগ্রামে কেন কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মিলন প্রধানের মেয়ে ভালো প্রশ্ন করেছে, তার জন্য ধন্যবাদ। যাঁরা নন্দীগ্রাম আন্দোলন নিয়ে গর্ব করে অনেকেই । কিন্তু অনেকেই ছিল না, গাছে তুলে দিয়ে পালিয়েছিল। আমাদের দল করত ,তাই নাম বলছি না। বিরোধী বলে কাউকে থাকতে দেবে না।এটা বড় দুর্নীতি। ওরা ভয় পেয়েছে। আমরা বলি ঝড় উঠেছে। ছাত্র যৌবনের ,সংখ্যালঘুদের অধিকার ফিরিয়ে দাও'।
মমতা বলেন, 'কে লাল ,কে নীল দেখার দরকার নেই। আমরা একসাথে লড়াই করব। বাংলায় যা অত্যাচার হচ্ছে,সেই অত্যাচার আফ্রিকায় হয়নি, বিহার ,উত্তর প্রদেশে হয়নি। লুপ্পেনদের হাতে গোটা রাজ্য চলে গিয়েছে। প্রতিবাদ করবেন না। বাংলা ক্রিমিনালদের হাতে চলে গিয়েছে। ওসি ,বিডিওকে ধমকানো হচ্ছে। টাকা দিয়ে অত্যাচার করতে পাঠাচ্ছে বিজেপি। পুলিস দেখিয়ে দিচ্ছে কোথায় তৃণমূল নেতারা'।
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