/২৮ বছর পর জোড়াফুল ছাড়া বাংলায় ভোট! নতুন নাম-প্রতীক পেলেন মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৮ বছর পর জোড়াফুল ছাড়া বাংলায় ভোট! উপনির্বাচনের জন্য নতুন নাম-প্রতীক পেলেন মমতা। মমতা পেলেন - মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নাম। ও প্রতীক হিসেবে ফুটবল প্লেয়ার। প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালে কংগ্রেস ছাড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। ১৯৯৮ সালের পয়লা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশ। সিম্বল ঘাসের উপর জোড়াফুল।
১৯৯৮ সালে কংগ্রেস বিধায়ক হইমি প্রসাদ বসু মৃত্যুতে রাসবিহারী বিধানসভায় উপনির্বাচন হয়। প্রথমবার জোড়াফুল সিম্বল ব্যবহার করে রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে যেতেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ২০০০ সালে কলকাতা কর্পোরেশন জিতে রাইটার্স বিল্ডিং দখলের হুঁশিয়াশারি দেন মমতা। এরপর ২০০৬-এ সিঙ্গুর আন্দোলন। ২০০৭-এ নন্দীগ্রাম আন্দোলন। ২০১১-তে বামফ্রন্টকে সরিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা দখল। ২০২৬-এ ১৫ বছর মমতার সরকারের পতন। এবার হাতছাড়া জোড়াফুল প্রতীকও। ২৮ বছর পর হাতছাড়া মমতার জোড়াফুল প্রতীক।
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের পর বৃহস্পতিবার রাতে ইমেলের মাধ্যমে দলের তিনটি বিকল্প নাম ও তিনটি প্রতীকের প্রস্তাব জমা দেয় মমতা শিবির। ‘তৃণমূল কংগ্রেস’ নামের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই বিকল্প নামের প্রস্তাব দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। নির্বাচন কমিশনে, মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মমতা এবং তৃণমূল মমতা কংগ্রেস এই তিনটে নামের প্রস্তাব করা হয়। প্রতীক হিসাবে প্রস্তাব দেওয়া হয়- ফুটবল খেলছে এমন খেলোয়াড় এবং ব্যাট।
'তৃণমূল' নাম ও ‘জোড়াফুল’ প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের বিরোধের জেরে নির্বাচন কমিশন ‘অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম এবং জোড়াফুল প্রতীক আপাতত ফ্রিজ করে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট শিবির এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির—দুই পক্ষকেই আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য আলাদা নাম ও প্রতীক বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। সেই ভোটে এই নতুন নাম ও প্রতীকে লড়বেন মমতা ও ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থীরা।