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২৮ বছর পর জোড়াফুল ছাড়া বাংলায় ভোট! নতুন নাম-প্রতীক পেলেন মমতা

Mamata Banerjee: কোন নাম ও প্রতীকে শিলমোহর নির্বাচন কমিশনের? ১৯৯৮ সালে প্রথমবার ভোটে জোড়াফুল সিম্বলের ব্যবহার। ২৮ বছর পর হাতছাড়া মমতার জোড়াফুল প্রতীক।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 18, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:40 PM IST
২৮ বছর পর জোড়াফুল ছাড়া বাংলায় ভোট! নতুন নাম-প্রতীক পেলেন মমতা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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