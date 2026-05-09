Mamata Banerjee: বিজেপির শপথ গ্রহণের দিন ঠিক কেমন ছবি মমতার বাড়ির সামনে? বড় খবর
Harish Chatterjee Street picture on BJP oath taking day: বাড়ির সামনে সকালটা খাঁ খাঁ করলেও, বিকেলের চিত্রটা কিছুটা বদলাতে পারে। জানা গিয়েছে, আজ বিকেলে নিজের বাড়ির সামনেই রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রবীর চক্রবর্তী: কলকাতার রাজপথ আজ এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের সাক্ষী। ব্রিগেডের ময়দান নতুন সরকারের শপথগ্রহণকে কেন্দ্র করে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে, কিন্তু রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ঠিকানা, কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট ডুবে রয়েছে গভীর নিস্তব্ধতায়।
ব্রিগেডে সাজ সাজ রব
আজকের দিনটি বিজেপির। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথগ্রহণকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই গগম করছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা ভিড় জমিয়েছেন সেখানে। চারদিকে শুধুই মোদী-শুভেন্দুর ছবি সম্বলিত কাট-আউট এবং জয় শ্রীরাম ধ্বনি। কলকাতার প্রতিটি মোড়ে আজ উৎসবের মেজাজ, যার কেন্দ্রবিন্দু গড়ের মাঠ।
নিস্তব্ধ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট
বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে। যে গলি একসময় নেতা-মন্ত্রী আর পুলিসি তৎপরতায় চব্বিশ ঘণ্টা সরগরম থাকত, আজ সেখানে শুধুই শূন্যতা। কোনও কর্মী বা সমর্থকের ভিড় নেই। মাঝে মাঝে দু-একটি বাইক বা মিছিল যখন ওই রাস্তা দিয়ে ব্রিগেডের দিকে যাচ্ছে, তখন তাঁদের হাতে থাকা গেরুয়া পতাকা এবং গগনভেদী ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিচ্ছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে দিয়ে বিজয়ী উল্লাসে মেতে বিজেপি কর্মীরা ব্রিগেডের পথে এগিয়ে চলেছেন।
মমতার কর্মসূচি: রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন
বাড়ির সামনে সকালটা খাঁ খাঁ করলেও, বিকেলের চিত্রটা কিছুটা বদলাতে পারে। জানা গিয়েছে, আজ বিকেলে নিজের বাড়ির সামনেই রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাজনৈতিক হারের গ্লানি সরিয়ে রেখে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমেই তিনি জনসমক্ষে আসতে চলেছেন। পরাজয়ের পর এটিই হতে পারে তাঁর প্রথম বড় কোনও প্রকাশ্য উপস্থিতি।
তৃণমূলের ভবিষ্যৎ দিশা
তৃণমূল কংগ্রেস এখন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। তবে এই নতুন ভূমিকা পালনে ঘাসফুল শিবিরের কৌশল কী হবে, তা নিয়ে দলের অন্দরেই চলছে জল্পনা। নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল বিধায়ক এবং নিচুতলার কর্মীরা এখন তাকিয়ে আছেন তাঁদের নেত্রীর বার্তার দিকে।
বিরোধী হিসেবে লড়াই: বিধানসভায় তৃণমূল কীভাবে নতুন সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাবে? কে হবেন বিরোধী দলনেতা?
সংগঠন ধরে রাখা: ক্ষমতা হারানোর পর কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে?
আজকের রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান থেকেই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলের আগামী পথচলার কোনও ইঙ্গিত দেবেন? সেই অপেক্ষাতেই প্রহর গুনছেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। একদিকে যখন ব্রিগেডে নতুন শাসনের জয়গান চলছে, অন্যদিকে তখন কালীঘাটের শান্ত পরিবেশ আগামীর কোনও বড় রাজনৈতিক ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে কি না, সেটাই এখন দেখার।
আরও পড়ুন: Amit Shah and Suvendu Adhikary tribute to Rabindranath Tagore: শপথ গ্রহণের পুণ্যলগ্ন: 'রবিকিরণে' শুদ্ধ হয়ে, জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর
আরও পড়ুন: Suvendu Adhikari: রাজনীতির জন্য জীবনে পাহাড়-প্রমাণ ত্যাগ, পরিবারকে পিছনে রাখা-- মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পর আরেক চিরকুমার মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)