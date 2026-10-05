অবস্থা শোচনীয়! 'যাঁরা ফিরতে চান...', এবার ডেডলাইন বেঁধে দিলেন মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ব্যুরো: অবস্থা শোচনীয়। পিঠ একেবারে দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। দলত্যাগী জয়ী সাংসদ-বিধায়কের এবার দলের ফেরার আহ্বান জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'এখনও যাঁরা ফিরতে চান, তাঁদের ১৫ দিনের মধ্য়ে ফিরতে হবে'।
এদিন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় সুজালি সভা ছিল মমতা তৃণমূলের। সেই সভাতেই ফোনে দলনেত্রীর বার্তা শোনান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, 'যাঁদের কষ্ট করে জিতিয়েছেন, তাঁদের টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। এবার বেইমান, এরা গদ্দার, এবার বিশ্বাসঘাতক, এদের ক্ষমা করবেন না। এখনও যাঁরা ফিরতে চান, তাঁদের বলব ১৫ দিনের মধ্যে ফিরে আসতে হবে। যদি না পারেন কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা আমাদের মতো করে নেব'।
ছাব্বিশে ছারখার তৃণমূল। বিধানসভায় যখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছেন বিক্ষুদ্ধ বিধায়ক, তখন দিল্লিতে কাকলি ঘোষদস্তিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহী সাংসদরাও। পরিস্থিতি এমনই যে, দুই শিবিরের দ্বন্দ্বে জোড়াফুল প্রতীকও হাতছাড়া হয়ে দিয়েছে মমতার। প্রতীক 'ফ্রিজ' করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
তৃণমূলের মমতাপন্থীরা এখন 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'। প্রতীক ফুটবল খেলোয়াড়। আর ঋতশিবির ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস', প্রতীক 'খাম'। দিল্লিতে আবার ২৮ সাংসদের ২০ জনই চলে গিয়েছে NCPI-তে।
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