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অবস্থা শোচনীয়! 'যাঁরা ফিরতে চান...', এবার ডেডলাইন বেঁধে দিলেন মমতা

Mamata Banerjee:    'এখনও যাঁরা ফিরতে চান, তাঁদের বলব ১৫ দিনের মধ্যে ফিরে আসতে হবে। যদি না পারেন কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা আমাদের মতো করে নেব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 05, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 07:32 PM IST
অবস্থা শোচনীয়! 'যাঁরা ফিরতে চান...', এবার ডেডলাইন বেঁধে দিলেন মমতা
Image Credit: ঘরে ফেরার আহ্বান মমতার

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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