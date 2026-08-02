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কমিশনের রায়ের আগেই প্ল্যান বি তৈরি, জোড়াফুল হাতছাড়া হলেই নতুন প্রতীক নিয়ে মাঠে নামতে প্রস্তুত মমতা

Mamata Banerjee: মমতার নতুন প্রতীকেও নাকি রয়েছে ফুল। এখন প্রতীক নিয়ে কমিশন তার সিদ্ধান্ত কবে জানায় সেটা এখন বড় বিষয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 02, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:56 PM IST
কমিশনের রায়ের আগেই প্ল্যান বি তৈরি, জোড়াফুল হাতছাড়া হলেই নতুন প্রতীক নিয়ে মাঠে নামতে প্রস্তুত মমতা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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