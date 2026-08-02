/কমিশনের রায়ের আগেই প্ল্যান বি তৈরি, জোড়াফুল হাতছাড়া হলেই নতুন প্রতীক নিয়ে মাঠে নামতে প্রস্তুত মমতা

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বানের পর তাঁর দল ভেঙে দু'টুকরো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ভেঙে তৈরি হয়েছে ঋতব্রত শিবির। জোড়া ফুলও হাতছাড়া হতে পারে। তাই এবার কি অন্য ফুল নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? পদ্মফুলের কথা হচ্ছে না, কিন্তু কী ফুল? কমিশনের রায়ের আগেই প্ল্যান বি ছকে ফেলতে চাইছেন মমতা। এমনটাই সূত্রের খবর। এনিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।
প্রতীক নিয়ে কমিশনের রায় বিপক্ষে গেলে নতুন প্রতীক! আর নতুন প্রতীকে থাকতে পারে ফুল। নতুন প্রতীক, নতুন দল গঠন করে এবার পথে নামতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? জোড়া ফুলের পর এবার মমতা হতে কোন ফুল? এটাই এখন প্রশ্ন।
তৃণমূল কংগ্রেসের মালিক কে হবেন, প্রতীক কার কাছে থাকবে এনিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন। সেই সিদ্ধান্ত যাতে তাড়াতাড়ি নেওয়া হয় তার জন্য ২-৩ দিন আগে নির্বাচন কমিশনে একটি চিঠি লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, সেই চিঠিতে লেখা হয়েছে, যে সিদ্ধান্ত কমিশন নেবে তা যেন তাড়াতাড়ি নেওয়া হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারনা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরেই নিচ্ছেন জোড়াফুল তাঁর হাতছাড়া হতে পারে। কমিশন ওই প্রতীক তুলে দিতে পারে ঋতব্রত শিবিরের হাতে। কারণ তাদের জনপ্রতিনিধির সংখ্যা বেশি। এরকম পরিস্থিতিতে প্ল্যান বি তৈরি রেখেছেন মমতা। নতুন প্রতীক ঠিক করে ফেলেছেন মমতা। নতুন প্রতীক, নতুন দল গঠন করে রাস্তায় নামার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় বারবার সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। ২১ জুলাইয়ের সভায় মমতা বলেছেন, মানুষ যে প্রতীক বেছে নেবে , সেটাই হবে তাঁর প্রতীক। জোড়া ফুল হাতছাড়া হলে আইনি লড়াই চলবে কিন্তু প্রতীক তৈরির রেখেছেন মমতা। তবে দলের নতুন প্রতীক নিয়ে তিনি যে রাস্তায় নামতে চলেছেন তা একেবারে স্পষ্ট। এমনটাই সূত্রের খবর।
সূত্রের খবর, মমতার নতুন প্রতীকেও নাকি রয়েছে ফুল। এখন প্রতীক নিয়ে কমিশন তার সিদ্ধান্ত কবে জানায় সেটা এখন বড় বিষয়। তবে প্ল্যান বি হিসেবে নতুন প্রতীক যে তিনি তৈরি রেখেছেন তা কালীঘাট সূত্রে জানা যাচ্ছে।
প্রতীক বিতর্ক নিয়ে সৌগত রায় বলেন, কমিশন তো বরাবরই পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতীকের ব্যাপারে কমিশনে চিঠি লিখেছেন। তাই দ্রুত ওদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবকিছুর জন্যই তৈরি থাকেন।
অন্যদিকে, বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস মানেই মমতা, মমতা মানেই তৃণমূল কংগ্রেস। জোড়াফুলের যে প্রতীক তার একমাত্র অধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতীকটা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মানুষের দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। মমতাদি একটা ব্র্যান্ড। তাকে রিপ্রেজেন্ট করছে কোন প্রতীক সেটা একটা শুধু আনুষ্ঠানিকতা।
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