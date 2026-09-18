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মমতা সমর্থন করতেই গ্রেফতার নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী! 'কোর্টে যাব', অধীর

Nandigram Congress candidate:   'নির্বাচনটাকে প্রহসন রূপান্তরিত করার জন্য কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। যখন নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেল, আমাদের প্রার্থী নমিনেশন ফাইল করল। তখন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের কথা আমাদের জানা হল না, বা জানলাম না।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 18, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:16 PM IST
মমতা সমর্থন করতেই গ্রেফতার নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী! 'কোর্টে যাব', অধীর
Image Credit: গ্রেফতার নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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