মমতা সমর্থন করতেই গ্রেফতার নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী! 'কোর্টে যাব', অধীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে 'নিঃস্ব' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামে 'খড়কুটো' কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করতেই এবার গ্রেফতার হাত চিহ্নের প্রার্থী মিলন প্রধান। অধীর চৌধুরী বললেন, 'আমরা কোর্টে যাব, রাস্তায় যাব। দরকার হলে মিলন প্রধান জেলে থাকবে, আমরা নির্বাচন লড়ে, তাঁকে জেতাব। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ও তার সরকার কতটা নোংরা রাজনীতি করছে, আমরা তার প্রমাণ মানুষকে দেব'।
জোড়াফুল আর মমতার নয়। এদিন কমিশন নতুন নাম-প্রতীক দিতেই কাহানিতে ট্যুইস্ট। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাক্ষাত্ করেন নন্দীগ্রামে মমতার প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান। প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে লড়ার থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এরপর সাংবাদিক সম্মলনে করে নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। বলেন, 'রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা হয়েছে'।
এদিকে সন্ধেয় গড়াতে গ্রেফতার নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। খুন ও হুমকির পুরনো মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছেন পুলিস। অধীরের দাবি, 'নির্বাচনটাকে প্রহসন রূপান্তরিত করার জন্য কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। যখন নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেল, আমাদের প্রার্থী নমিনেশন ফাইল করল। তখন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের কথা আমাদের জানা হল না, বা জানলাম না। হঠাত্ তৃণমূল প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিল। যখন লড়াইটা বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের। মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে বিজেপি শিক্ষা দিতে হবে। মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করতে হল'।
প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'মিলন প্রধানকে আমাদের পার্টি বহু পুরনো নেতা। সেজন্য় তাঁর নাম প্রধান হয়ে গিয়েছে। টিকিট দিয়েছি, জনসমর্থন বাড়ছিল। বিজেপি আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। ভয় হয়ে গিয়েছে, সব বিরোধী পার্টি এক হয়ে গেলে আমরা তো হেরে যেতে পারি। গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নেই। নির্বাচন কমিশন ওদের, সরকার ওদের, পুলিস ওদের। তারপরে কংগ্রেসের প্রার্থীকে নিয়ে আতঙ্ক কাটছে না। কংগ্রেসে নৈতিক জয় হয়ে গিয়েছে'।
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