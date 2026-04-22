Mamata Banerjee: 'শ্রীজাতকে নাকি বলেছে-- আপনার বাড়িতে পুলিস যাচ্ছে, গ্রেফতার করা হবে; সকাল থেকে ফোনে-মেসেজ পাগল হয়ে গিয়েছি'

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 22, 2026, 04:59 PM IST
শ্রীজাতের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে মুখ খুললেন মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট-বাংলায় নজিরবিহীন কড়াকড়ি। নির্বাচন কমিশনের কোপে এবার কবি? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় বললেন, 'সকাল থেকে ফোন-মেসেজ পাগল হয়ে গিয়েছি। শ্রীজাতকে নাকি ফোন করেছে আপনার বাড়িতে পুলিস যাচ্ছে।  আপনাকে গ্রেফতার করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। এ আবার কী'!

আরও পড়ুন:  West Bengal Assembly election 2026: বীজপুরে বিস্ফোরক কাণ্ড: প্রচার করতে বেরিয়ে অবৈধ মদ-জুয়ার ঠেকে জুটে গেলেন বিজেপি প্রার্থী, তারপর?

রাত পোহালেই রাজ্যের প্রথম দফায় ভোট। এদিন আমডাঙায় জনসভায় মমতা বলেন, 'বাইক চলবে না। রেল বন্ধ। নির্বাচন কমিশন এসব করছে।  বাইরে থেকে লোক আসছে ভোট দিতে। এখানকার মানুষ, তাদের ভোট দিতে দেবেন না'? তাঁর দাবি, ভিন্‌রাজ্যে কাজ করা মানুষরা ভোটের জন্য ফিরছেন রাজ্যে।  তাঁদের গীতা-কোরান ছুঁইয়ে বলে নেওয়া হচ্ছে বিজেপিকে ভোট দিতে'।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো প্রথম দফার ভোটের আগে প্রকাশিত হল অ্যাপিলেট ট্রাইবুন্যালের প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। কবে? আজ, বুধবার। যাঁদের নাম তালিকায় আছে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। মমতা বলেন, 'যাঁদের কাল ভোট আছে, তাঁরা দেখে নিন সাপ্লিমেন্টরি লিস্ট। আপনারা রিটার্নিং অফিসারের থেকে তালিকা নিয়ে নিন। যাঁদের ভোট কেটে গিয়েছে। জেনুইন নাম— আমি সবার নাম তুলে দেব। রাজস্থান, বিহার থেকে ট্রেনে করে এসে ভোট দেবে? এ বার আটকে রাখবেন। মায়েদের দায়িত্ব দিলাম। পালাতে দেবেন না, যাঁরা ফলস্ ভোট দিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে'। 

মমতার আরও বক্তব্য, 'চার পার্সেন্ট ডিএ বাড়িয়েছি বাজেটে। এখন ইলেকশনে ব্যস্ত। আমাকে না জানিয়ে ওটা ইলেকশন কমিশনকে ফাইনান্স সেক্রেটারি পাঠিয়েছেন। আর ইলেকশন কমিশন চেপে রেখে দিয়েছে। নয়তো অনেক দিন আগে আপনারা পেয়ে যেতেন ২৫ পার্সেন্ট মতো। কিন্তু এই মাসেই আপনারা মাইনের সঙ্গে এই টাকা আপনারা পেয়ে যাবেন আমরা কথা দিচ্ছি'। 

আরও পড়ুন:  West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে হাইকোর্টে TMC: কমিশনের 'ট্রাবল-মেকার' লিস্টে হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী থেকে প্রার্থীদের নাম, কী বললেন বিচারপতি?

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Mamata Banerjee. Election Commission crackdown BengalPoet Srijatoarrest warrant
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটার গাইডলাইন: ভোট দিতে কোন কোন নথি জরুরি? বুথে পৌঁছে কী করবেন, কী করবেন না
Fact Check Srijato Arrest Warrant: কমিশনের কোপে এবার কবি: ৯ বছর আগের লেখা কবিতার জন্য শ্রীজা...