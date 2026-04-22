Mamata Banerjee: 'শ্রীজাতকে নাকি বলেছে-- আপনার বাড়িতে পুলিস যাচ্ছে, গ্রেফতার করা হবে; সকাল থেকে ফোনে-মেসেজ পাগল হয়ে গিয়েছি'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট-বাংলায় নজিরবিহীন কড়াকড়ি। নির্বাচন কমিশনের কোপে এবার কবি? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় বললেন, 'সকাল থেকে ফোন-মেসেজ পাগল হয়ে গিয়েছি। শ্রীজাতকে নাকি ফোন করেছে আপনার বাড়িতে পুলিস যাচ্ছে। আপনাকে গ্রেফতার করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। এ আবার কী'!
রাত পোহালেই রাজ্যের প্রথম দফায় ভোট। এদিন আমডাঙায় জনসভায় মমতা বলেন, 'বাইক চলবে না। রেল বন্ধ। নির্বাচন কমিশন এসব করছে। বাইরে থেকে লোক আসছে ভোট দিতে। এখানকার মানুষ, তাদের ভোট দিতে দেবেন না'? তাঁর দাবি, ভিন্রাজ্যে কাজ করা মানুষরা ভোটের জন্য ফিরছেন রাজ্যে। তাঁদের গীতা-কোরান ছুঁইয়ে বলে নেওয়া হচ্ছে বিজেপিকে ভোট দিতে'।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো প্রথম দফার ভোটের আগে প্রকাশিত হল অ্যাপিলেট ট্রাইবুন্যালের প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। কবে? আজ, বুধবার। যাঁদের নাম তালিকায় আছে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। মমতা বলেন, 'যাঁদের কাল ভোট আছে, তাঁরা দেখে নিন সাপ্লিমেন্টরি লিস্ট। আপনারা রিটার্নিং অফিসারের থেকে তালিকা নিয়ে নিন। যাঁদের ভোট কেটে গিয়েছে। জেনুইন নাম— আমি সবার নাম তুলে দেব। রাজস্থান, বিহার থেকে ট্রেনে করে এসে ভোট দেবে? এ বার আটকে রাখবেন। মায়েদের দায়িত্ব দিলাম। পালাতে দেবেন না, যাঁরা ফলস্ ভোট দিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে'।
মমতার আরও বক্তব্য, 'চার পার্সেন্ট ডিএ বাড়িয়েছি বাজেটে। এখন ইলেকশনে ব্যস্ত। আমাকে না জানিয়ে ওটা ইলেকশন কমিশনকে ফাইনান্স সেক্রেটারি পাঠিয়েছেন। আর ইলেকশন কমিশন চেপে রেখে দিয়েছে। নয়তো অনেক দিন আগে আপনারা পেয়ে যেতেন ২৫ পার্সেন্ট মতো। কিন্তু এই মাসেই আপনারা মাইনের সঙ্গে এই টাকা আপনারা পেয়ে যাবেন আমরা কথা দিচ্ছি'।
