Mamata Banerjee Resignation: মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না মমতা, তাহলে কী ভাবে হবে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ? সাংবিধানিক সংকট?

মমতা পদত্যাগ না করলে কী সমস্যা হতে পারে?

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী:  ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে বাংলার রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব নাটক। সোমবারের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেছে, ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) ২৯৪ আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজেপি যখন নবান্ন দখলের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্তফা দিতে অস্বীকার করেন।

সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ' আমি হারিনি, ইস্তফা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।' আর এর পরেই এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে এ এক তীব্র সংকট। 

১. ‘জনমত নয়, ষড়যন্ত্রের কাছে হার’: মমতা

নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন যে, তৃণমূল কংগ্রেসের এই পরাজয় জনতার রায় নয়, এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। তিনি সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে (EC) কাঠগড়ায় তুলে বলেন, 'আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়িনি, আমরা লড়েছি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে যারা গেরুয়া শিবিরের হয়ে কাজ করেছে।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক (প্রায় ৯০ লক্ষ) নাম মুছে ফেলা হয়েছে এবং ইভিএম (EVM) কারচুপির মাধ্যমে তৃণমূলের জয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

২. ভবানীপুরের ধাক্কা 

নিজের দীর্ঘদিনের শক্ত দুর্গ ভবানীপুর কেন্দ্রেও এবার বড় ধাক্কা খেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রাক্তন সেনাপতি তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে প্রায় ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন তিনি। 

এই পরাজয় সত্ত্বেও মমতা নিজেকে দমে যেতে রাজি নন। তিনি বলেন, 'আমি এখন একজন মুক্ত পাখি। ১৫ বছর আমি কোনও বেতন বা পেনশন নিইনি, মানুষের সেবা করেছি। এখন আমি সাধারণ মানুষ হিসেবে মানুষের মাঝে আরও বেশি সময় কাটাতে পারব।" তবে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি সহজে ময়দান ছাড়ছেন না।

৩. সাংবিধানিক সংকট 

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা না দেওয়ার ঘোষণা প্রশাসনিক স্তরে বড় সংকট। সাধারণত, বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের কাছে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন এবং নতুন সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ‘কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজভবনে যেতে অস্বীকার করায় প্রশ্ন উঠেছে—এরপর কী?

বিজেপির দাবি: বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত শাহ এবং জেপি নাড্ডা ইতিপূর্বেই কলকাতায় পা রেখেছেন। বিজেপি দাবি করেছে যে, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যাধিক্য (২০৭টি আসন) রয়েছে এবং তারা ৯ মে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে) শপথ গ্রহণ করতে চায়।

রাজ্যপালের ভূমিকা: মুখ্যমন্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় ইস্তফা না দেন, তবে রাজ্যপাল সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে বর্তমান সরকারকে বরখাস্ত করতে পারেন এবং বৃহত্তম দল বা জোটকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

৪. আইনি লড়াই

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর লড়াই চালিয়ে যাবেন। অখিলেশ যাদব, রাহুল গান্ধী এবং উদ্ধব ঠাকরের মতো ‘ইন্ডি’ (INDIA) জোটের নেতারা তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তৃণমূল এই পরাজয়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা করতে পারে। বিশেষ করে ভোটার তালিকা সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে জোড়া-ফুল শিবির।

৫. রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ

২০২৬-এর এই নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি কতটা গভীর ছিল, তা বোঝা যায় মন্ত্রিসভার সদস্যের পরাজয় দেখে। বিদায়ী সরকারের ৩৫ জন মন্ত্রীর মধ্যে ২২ জনই পরাজিত হয়েছেন। এই বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি এবং দুর্নীতির অভিযোগ তৃণমূলের দুর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অনড় অবস্থান রাজনীতিতে এক নতুন অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে। একদিকে যখন বিজেপি সরকার গঠনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, অন্যদিকে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়ে রাজভবনে যাওয়ার পথ আটকে দাঁড়িয়েছেন। 

বাংলার মানুষ এখন তাকিয়ে আছেন রাজভবনের দিকে। নিয়ম অনুযায়ী, জনমত যখন বিপক্ষে যায়, তখন ইস্তফা দেওয়াই গণতান্ত্রিক রীতি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন, তবে আগামী কয়েক দিন বাংলার রাজনীতিতে আরও বড় কোনো সাংবিধানিক সংঘাতের সাক্ষী হতে পারে গোটা দেশ।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

