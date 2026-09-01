/শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জালে মমতার ভাইঝি! বাড়িতেই চরম পদক্ষেপ বৃষ্টির

প্রসেনজিত্ মালাকার: বীরভূমের রামপুরহাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাতো ভাই নিহার মুখার্জীর মেয়ে বৃষ্টি মুখার্জীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ কুসুম্বা গ্রামে নিজের বাড়ির দোতলার ঘর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম করে চাকরি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বৃষ্টির বিরুদ্ধে। সম্প্রতি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলাও চলছিল। ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিস।
বাড়ির দোতলা থেকে উদ্ধার দেহ
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে বীরভূমের রামপুরহাট থানার অন্তর্গত কুসুম্বা গ্রামে নিজের বাড়ির দোতলার একটি ঘরে বৃষ্টিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এরপর পরিবারের তরফে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং দেহ উদ্ধার করে। বৃষ্টির মৃতদেহ উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে ময়নাতদন্ত হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে উঠেছিল অভিযোগ
বৃষ্টি মুখার্জীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম করে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তবে সেই অভিযোগের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিস গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।
স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা
অন্যদিকে, সম্প্রতি বৃষ্টির ব্যক্তিগত জীবনেও সমস্যা চলছিল বলে জানা গিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছিল। তবে এই পারিবারিক সমস্যার সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি।
কেন মৃত্যু? তদন্তে পুলিস
প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে মনে হলেও কী কারণে বৃষ্টি এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়। রামপুরহাট থানার পুলিস তাঁর মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে। পারিবারিক পরিস্থিতি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং অন্যান্য সম্ভাব্য বিষয়ও তদন্তের আওতায় রয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে।
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