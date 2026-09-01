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শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জালে মমতার ভাইঝি! বাড়িতেই চরম পদক্ষেপ বৃষ্টির

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাতো ভাই নিহার মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম করে চাকরি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বৃষ্টির বিরুদ্ধে। পাশাপাশি স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের মামলাও চলছিল।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 01, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:44 PM IST
শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জালে মমতার ভাইঝি! বাড়িতেই চরম পদক্ষেপ বৃষ্টির
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জালে মমতার ভাইঝি! বাড়িতেই চরম পদক্ষেপ বৃষ্টির
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