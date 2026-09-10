/উপনির্বাচনের আগেই কালীঘাট তৃণমূলে বড় ধাক্কা: হাইকোর্টের বিরাট রায়ে মমতাকে নিয়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: হুগলিতে নির্ধারিত তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা জটিল আইনি সংঘাত। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত হয়ে গেল শুক্রবারের শ্রীরামপুরের ঘোষিত জনসভা। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, শুক্রবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে এবং বিকল্প জায়গার প্ল্যান দেখে পূর্ণাঙ্গ শুনানির পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন প্রধান বিচারপতি।
আদালতে সওয়াল-জবাব ও প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ
মামলার শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি জানতে চান, শুক্রবারের কর্মসূচি কি কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক বা স্মরণীয় দিন উপলক্ষে উদযাপিত হচ্ছে, যার জন্য সভাটি ওই দিনেই করতে হবে?
জবাবে তৃণমূলের আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এটি একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি।
এর প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, এই কর্মসূচি কি আগামী সপ্তাহে করা সম্ভব? সে ক্ষেত্রে আদালত বিস্তারিত শুনানি শেষ করে মামলার স্থায়ী নিষ্পত্তি করতে পারে।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দিন পরিবর্তনে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত আপত্তি নেই। তবে শুক্রবারের পর তিনি বেশ কিছুদিনের জন্য কলকাতায় থাকতে পারবেন না, কারণ সুপ্রিম কোর্টে তাঁর জরুরি মামলা রয়েছে।
শুনানি চলাকালীন তিনি অভিযোগ করেন, তাঁদের দিকে নানা ধরনের হুমকিবার্তা আসছে-- বলা হচ্ছে 'জিনে নেহি দেঙ্গে, শোনে নেহি দেঙ্গে।'
মাঠ বিতর্ক ও মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি
সভার স্থান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুনানিতে চরম চাপানউতোর তৈরি হয়। মাহেশের স্নানপিঁড়ির মাঠ নিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, এই মাঠটি বর্তমানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয় এবং সেখানে সব রাজনৈতিক দলই সভা করে থাকে।
এর জবাবে সংশ্লিষ্ট মন্দির কর্তৃপক্ষ আদালতকে সাফ জানিয়ে দেয়, তারা ওই জমি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য দিতে নারাজ।
তখন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন, 'আগে কেন আপনারা জমি দিয়েছিলেন?' মন্দির কর্তৃপক্ষের আইনজীবী দাবি করেন, অতীতে জমি দেওয়ার জন্য তাঁদের ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। অন্য দিকে, আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা যুক্তি দেন যে, আগের দিনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যাদবপুরে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে মহামিছিল করেছেন।
বিকল্প মাঠ ও পুলিসের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ
রাজ্যের তরফ থেকে বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে জানানো হয়, শ্রীরামপুর কোর্টের মাঠে রবিবার যদি মঞ্চ তৈরি করে ৫০০ জন অথবা মঞ্চ ছাড়া ৭০০ জন লোক নিয়ে সভা করা হয়, তবে তাতে প্রশাসনের কোনও আপত্তি থাকবে না। তবে এই শর্তসাপেক্ষ প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি জানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
আদালত পরবর্তী শুনানির জন্য ২১ সেপ্টেম্বরের প্রস্তাব দিলে কল্যাণবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, শুনানি এত দিন পিছিয়ে গেলে আগামী ১৫ দিন ধরে পুলিস বেছে বেছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের হেনস্থা করবে।
স্থানীয় পুলিস প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দাবি করে তিনি বলেন, 'এই আইসি-ই গত ৪ মে আমাকে দু'প্যাকেট মিষ্টি পাঠিয়ে বলেছিলেন, ‘দিদিকে বলবেন আমি আছি।’ কিন্তু ৫ মে পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গেল!'
সব মিলিয়ে মাঠের অনুমতি ও দিনক্ষণ নিয়ে আইনি জটিলতায় আপাতত ঝুলেই রইল হুগলিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সভা। শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটার পরবর্তী শুনানির দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।
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