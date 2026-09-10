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উপনির্বাচনের আগেই কালীঘাট তৃণমূলে বড় ধাক্কা: হাইকোর্টের বিরাট রায়ে মমতাকে নিয়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি

Mamata Banerjee: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দিন পরিবর্তনে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত আপত্তি নেই। তবে শুক্রবারের পর তিনি বেশ কিছুদিনের জন্য কলকাতায় থাকতে পারবেন না, কারণ সুপ্রিম কোর্টে তাঁর জরুরি মামলা রয়েছে। শুনানি চলাকালীন তিনি অভিযোগ করেন, তাঁদের দিকে নানা ধরনের হুমকিবার্তা আসছে-- বলা হচ্ছে 'জিনে নেহি দেঙ্গে, শোনে নেহি দেঙ্গে।'

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 10, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:40 PM IST
উপনির্বাচনের আগেই কালীঘাট তৃণমূলে বড় ধাক্কা: হাইকোর্টের বিরাট রায়ে মমতাকে নিয়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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