English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Mamata Banerjee: বিজেপি দুমুখো সাপ-- ভোটের সময় একটা ছোবল দেয়, আরেকটা ভোটের পর: বসিরহাটে চাঁচাছোলা মমতা

Mamata Banerjee: বিজেপি দু'মুখো সাপ-- ভোটের সময় একটা ছোবল দেয়, আরেকটা ভোটের পর: বসিরহাটে চাঁচাছোলা মমতা

Mamata Banerjee:  'যদি কোনও অনুপ্রবেশকারী ঢোকে তা হলে অমিত শাহের পদত্যাগ করা উচিত। এটা অনুপ্রবেশকারীদের কারখানা নয়, এটা মানবিক মানুষের আশ্রয়ের ঠিকানা'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 10, 2026, 05:03 PM IST
Mamata Banerjee: বিজেপি দু'মুখো সাপ-- ভোটের সময় একটা ছোবল দেয়, আরেকটা ভোটের পর: বসিরহাটে চাঁচাছোলা মমতা
বসিরহাটে চাঁছাছোলা মমতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'দু'মুখো সাপ, নির্বাচনের সময় একটা ছোবল দেয়,আর নির্বাচনের পর আর একটা ছোবল দেয়'। বসিরহাটে নির্বাচনী জনসভা থেকে বিজেপিকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'বিজেপির প্ল্যান এনআরসি করবে। ডিলিমিটেশন করে বাংলাকে তিন টুকরো করে দেবে'।

Add Zee News as a Preferred Source

উত্তর ২৪ পরগনায় ভোটের প্রচারে মমতা। প্রথম জনসভা করেন স্বরূপনগরে। তারপর বসিরহাট। মমতা বলেন, 'এত অত্যাচার, এত অনাচার, এত ব্যাভিচার! যদি কোনও অনুপ্রবেশকারী ঢোকে তা হলে অমিত শাহের পদত্যাগ করা উচিত। এটা অনুপ্রবেশকারীদের কারখানা নয়, এটা মানবিক মানুষের আশ্রয়ের ঠিকানা'। তাঁর কথায়, 'ওরা বলে এক। করে আর এক। মিথ্যা কথার কারখানা। ভাঁওতা দেওয়ার কারখানা। এসআইআরের নাম কাটার কারখানা। দাম বাড়াবার কারখানা। ওরা মানুষের যন্ত্রণা। বাংলাকে করে লাঞ্ছনা, বাংলাকে করে বঞ্চনা। তাই বলি বিজেপিকে ভোট দেবেন না'।

তৃণমূলনেত্রীর বক্তব্য, 'জল্লাদ, ধর্ষণকারীদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করব। দিল্লির জমিদার, জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তৃণমূলকে একটা ভোট দেবেন, আর বদলা নেবেন'। বলেন, 'সকাল থেকে স্লো কাউন্টিং করে রটাবে। বিজেপির সিটগুলো আগে দেখাবে, আপনাদের সিটগুলো পরে দেখাবে। যাতে আপনারা তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান। ওটা দখল করে নেবে। এটা করতে দেবেন না। কাউন্টিংয়ের রেজ়াল্ট নিয়ে তবে বেরোবেন এজেন্টরা। তার আগে বেরোবেন না'।

এর আগে, স্বরূপনগরের জনসভায় SIR নিয়ে সরব হন মমতা। বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল কাগজপত্র দিয়ে ট্রাইবুনালে আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু এখনও ট্রাইবুনালের কাজই শুরু হয়নি। তার মধ্যে চৈত্রমাসের সেল হয়ে গিয়েছে । ৯০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে, তার মধ্যে নাকি ৬০ লক্ষই হিন্দু, আর ৩০ লক্ষ মুসলমান। খবরের কাগজে দেখলাম। এই বিষয়ে ব্লক স্তরে সমীক্ষার পর তৃণমূলের তরফে যা বলার বলা হবে'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Tags:
Mamata BanerjeeBasirhat election rallyWest Bengal Assembly Election 2026
