Mamata Banerjee: পদ্ম ফুলে দিলে ছাপ, ঘরে ঢুকবে কেউটে সাপ: ভোটের প্রচারে চাঁচাছোলা মমতা
Mamata Banerjee: 'যখন যুদ্ধ হয়, তখন সেনাবাহিনীতে সবাই থাকে। এই যুদ্ধে কোনও ভেদাভেদ নয়'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'পদ্ম ফুলে দিলে ছাপ, ঘরে ঢুকবে কেউটে সাপ'। ভোটের প্রচারে চাঁচাছোলা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'যখন যুদ্ধ হয়, তখন সেনাবাহিনীতে সবাই থাকে। এই যুদ্ধে কোনও ভেদাভেদ নয়। জনগণ তোমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে। বাংলাটাকে ওরা বিক্রি করে দিতে চাই'।
আরও পড়ুন: WB Assembly Election 2026: বহরমপুরে অধীর, মালতীপুরে মৌসম নুর, ২৮৪ আসনে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস
ভোট-বঙ্গ জমজমাট প্রচার। আজ, সোমবার পরপর তিনটি জনসভা করেন মমতা। বেলদা, পাঁশকুড়া হয়ে পৌঁছন ডেববার। মমতা বলেন, 'আমি সবাইকে বলব একসঙ্গে ভালোভাবে কাজ করুন। আমি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন পান ও ফুলচাষীদের জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলাম। দিল্লির জমিদারদের ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান করতে বলেছিলাম। কেন্দ্র করেনি। আমরা করেছি, রাজ্য সরকারের টাকায়'।
তৃণমূলনেত্রীর কথায়, 'লক্ষ্মীর ভান্ডারে কোনও ভেদাভেদ নেই। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওদের দলের নেতা হলে আমার কাছে সবাই থাকবে। কই মুসলিমরা তো প্রশ্ন করছেন না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের ঘরের মেয়ে, তাকে আমরা মানব না'। পাঁশকুড়া কেন্দ্রে এবার তৃণমূল প্রার্থী সিরাজ খান। মমতা বলেন, 'সিরাজ মুসলিম বলে ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবেন না'।
মমতার বক্তব্য, '১৬ আসন হলে একটা আসনও তাদের দেবেন না? আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে হয়ে এই সরকার চালাতে পারি। সবাইকে নিয়ে চলিনি? যখন জগন্নাথ ধাম করি, আমার বিরুদ্ধে কত কথা বলেছে। তাদের কাছ থেকে আমায় ধর্মের কথা শুনতে হবে? ১০৫ প্রকল্প করেছি। সবাই পায়'।
মমতার দাবি, 'আমরা না থাকলে ওরা লক্ষ্মীর ভান্ডার কেড়ে নেবে। ওরা নোংরা ভাষায় কথা বলে। আমি সৌজন্য ভাষায় কথা বলি। আপনাদের এই জেলা টগবগ করবে'। বলেন, 'কী করিনি? কোনটা বাকি আছে? তাই ভুলে যান, প্রার্থী আদিবাসী না হিন্দু না মুসলিম। একটা প্রার্থী হারা মানে বিজেপি সব কেড়ে নেবে। গ্যাস একমাস পাবেন, তারপর গ্যাস ফুরিয়ে যাবে। মাছ-মাংস খেতে পারবেন না। যদি কেউ টাকা নিয়ে একটি ভোটও বিজেপিকে দেন'।
আরও পড়ুন: Suvendu Adhikari: SIR-এর জেরে ভবানীপুরে এবার বিজেপি জিতবে: মনোনয়ন পেশের পরই 'বিতর্কিত' দাবি শুভেন্দুর
