Mamata Banerjee: কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা টাকা নিয়ে আসছেন, আমার গাড়ির তল্লাশি হলে মোদী-শাহকেই বা ছাড় কেন: বিস্ফোরক মমতা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Mamata Banerjee: কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা টাকা নিয়ে আসছেন, আমার গাড়ির তল্লাশি হলে মোদী-শাহকেই বা ছাড় কেন: বিস্ফোরক মমতা

Mamata Banerjee:  'সাহস থাকলে সকলকে বাদ দিয়ে প্রতি দিন আমার গাড়ি তল্লাশি করুন'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 15, 2026, 05:20 PM IST
বিস্ফোরক মমতা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'তৃণমূলের সব নেতার গাড়িতে তল্লাশি হলে, প্রধানমন্ত্রী,স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সিআরপিএফের গাড়িতে কেন তল্লাশি হবে না? বিজেপির গাড়ি কেন তল্লাশি হবে না'? নির্বাচন কমিশনের হোয়াটস অ্য়াপ নির্দেশের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'সাহস থাকলে সকলকে বাদ দিয়ে প্রতি দিন আমার গাড়ি তল্লাশি করুন'।

Add Zee News as a Preferred Source

মমতা বলেন, 'দমদম বিমানবন্দরে আমার গাড়ির কাছেও এসেছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। আমি বললাম, চেক করো চেক করো। আমি চাই আমার গাড়িতেও তল্লাশি হোক। আমি খুশি হয়েছিলাম। বিজেপির মতো আমি চোর, ডাকাত নই। আমি রাজনীতি করি। সরকারের থেকে এক পয়সা স্যালারিও নিই না'। তাঁর অভিযোগ, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা টাকা নিয়ে আসছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে কী কী আসে, আমি জানি'। 

মমতার আরও বক্তব্য, 'আপনারা এখন নতুন করে অ্যাকাউন্ট করছেন? টাকার ভান্ডার নিয়ে নেমেছেন? জানবেন নির্বাচনের পর বুলডোজ়ার নিয়ে আসবে, আর আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। ভয় পাবেন না। নির্বাচনের সময় কার্ড বিলি করছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করছি, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করুন'।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মমতা। তিনি বলেন, 'বাংলার লাটসাহেব, সবচেয়ে বড় বাড়িতে যিনি থাকেন। আমি নাম নেব না। আজ বিবৃতি দিয়েছেন। আজ নববর্ষ, বাংলার মানুষকে অভিনন্দন জানান। আমাকে গালি দিয়েছে। আগে তো অশান্তি হত না। এখন আপনাদের অধীনে আসার পর প্রতি দিন অশান্তি হচ্ছে। এটা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে যায়। আমাদের হাতে এখন আইনশৃঙ্খলা নেই। নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের কাছে রয়েছে'। 

এর আগে, সকালে নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে বড় বার্তা দেন রাজ্যপাল আর এন রবি। তিনি বলেন, 'গত কয়েক দশকে বাংলার পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। এক সময়  বাংলা গোটা দেশের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্থানে ছিল কিন্তু। কিন্তু দুর্ভাগ্য কত কয়েক দশকে পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে।  এই নতুন ভারত বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে। সেখানে বাংলার পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপ হয়েছে। বাংলা পিছিয়ে থাকতে পারে না। উঠে দাঁড়াতে হবে। পরিবর্তন করার সংকল্প নিতে হবে। সব সময় নেগেটিভিটি ছড়ানো নয় বরং পজিটিভিটি র স্যাথে এগোতে হবে'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026West Bengal Assembly Election Campain 2026Mamata Banerjee
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

