Mamata Banerjee: 'তৃণমূলের সিটগুলি দেখে দেখে নাম কেটেছে', বিস্ফোরক মমতা
Mamata Banerjee: 'ট্রাইবুনাল চলাকালীন প্রথম দফায় তালিকা কী করে ফ্রিজ হল? মানুষ কেন বিচার পেল না'?
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে ভোটের প্রচারে হাতিয়ার SIR-ই। 'তৃণমূলের সিটগুলি দেখে দেখে নাম কেটেছে', বিস্ফোরক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'আমি মেনে নিতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, আইনজীবী হিসেবে কাজ করি। সিএমের চেয়ারটা আছে বলে করতে পারছি না'।
আরও পড়ুন: Nandigram: নন্দীগ্রামে ভয়ংকর খেলা, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়ে গেলেন শুভেন্দু অধিকারীই
ভোট-বঙ্গে SIR বিতর্ক। মমতা বলেন, 'ওরা একটা কাজ করতে পারে। মানুষকে ধ্বংস করতে পারে। SIR করতে পারে। ভবানীপুরে প্রায় ৬০ হাজারের কাছাকাছি নাম কেটেছে। ভবানীপুর কেন বরবাদ? হুগলি কেন বরবাদ? মোদীবাবু বাংলাকে টার্গেট করে বাংলা থেকে ৯০ লক্ষ লোকের নাম বাদ দিলেন'। প্রশ্ন তোলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিল ট্রাইবুনাল হবে। বাদ যাওয়ারা ট্রাইবুনালে যেতে পারবে। কিন্তু ট্রাইবুনাল চলাকালীন প্রথম দফায় তালিকা কী করে ফ্রিজ হল? মানুষ কেন বিচার পেল না'?
মমতার কথায়, 'রোজ ফোন করে, ওই মোটা ভাই নাম কেটেছে। ওই মোটাভাই সন্ত্রাস করছে। আমি এটা মেনে নিতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে আইনজীবী হিসেবে কাজ করি। সিএমের চেয়ারটা আছে বলে করতে পারছি না। লক্ষ লক্ষ CISF, CRPF নিয়ে আসছ। বলছ অনুপ্রবেশকারী ঠেকাতে। স্বপ্ন দেখছ? দিবানিদ্রা? ওটা দুঃস্বপ্ন'।
মমতার আরও বক্তব্য, 'গোদি মিডিয়াকে কিনে মিথ্যা রিভিউ দেখাচ্ছে। বাংলার মানুষকে অপমান করবেন! এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ব না। কাকে ভয় পাব? বিজেপিকে? ডান্ডাকে ভয় পাব? আমার জন্ম সংগ্রামী লগ্নে'। তৃণমূলনেত্রীর দাবি, 'সিপিএম মাথা বিক্রি করে দিয়েছে। তাই ওদের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই হয় না'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'ভ্যানিশবাবু জেনে রেখ, ভোট কাটলেও মরব না। বিজেপি তোমার বন্দুককে ভয় পাই না, সিন্দুককে ভয় পাই না। এবার লড়াইটা জিততে হবে। না হলে বাংলার আর বাংলা থাকবে না'।
এদিকে ছাব্বিশে নিজের গড়েই প্রার্থী মমতা। আজ, বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ বাড়ি থেকে হেঁটেই আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ে গিয়ে ভবানীপুর কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, দুই ভাই,ভাইয়ের বউ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়,সন্দীপ বক্সীরা, আর শ'য়ে শ'য়ে মানুষ।
আরও পড়ুন: Dilip Ghosh: 'ফুটফুটে ফর্সা এমপি...ডান্স দেখিয়ে চলে গেছেন', সাংসদ জুন মালিয়াকে কুরুচিকর আক্রমণ দিলীপের
