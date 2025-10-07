English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mamata Banerjee: 'ভুটানের চারটে বাঁধ শূন্য করে দিয়েছে, একটুও জল নেই, সব ছেড়ে দিয়েছে'

Mamata Banerjee  শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, '২১ পরিবারকে কে আমি নিজের মিট করেছি। পাঁচ লক্ষ টাকা করে ওদের তুলেও দিয়েছি। ডিজিকে বলেছি ৫ দিনের মধ্যে চাকরিগুলি করেও দেবে'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 7, 2025, 06:13 PM IST
Mamata Banerjee: 'ভুটানের চারটে বাঁধ শূন্য করে দিয়েছে, একটুও জল নেই, সব ছেড়ে দিয়েছে'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: একরাতের বৃষ্টিতেই বানভাসি উত্তরবঙ্গ। 'আমি শুনেছি, ভুটানের চারটে বাঁধ শূন্য করে দিয়েছে। একটুও জল নেই, সব ছেড়ে দিয়েছে', বললেন মুখ্যমন্ত্রী।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Mamata Banerjee on Carnival: ওইদিন যদি আসতাম তাহলে প্রশাসন কাকে সামলাত! কর্নিভাল নিয়ে বিরোধীদের পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রী এখন উত্তরবঙ্গে। এদিন শিলিগুড়ি উত্তরকন্যায় সাংবাদিকে বৈঠকে তিনি বলেন, 'পুরোটাই ফেস করতে হচ্ছে উত্তরবঙ্গকে। দক্ষিণবঙ্গে যেমন ডিভিসি, মাইথন, পাঞ্চেত, বিহার-ইউপি-র জল। কলকাতায় যে জল জমল। কারণ, কলকাতার গঙ্গা তো ভর্তি ইউপি-র জলে, ফরাক্কার জলে।  জলটা বয়ে যাবে কোথা দিয়ে!মুম্বই থেকে শুরু করে, উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে, দিল্লি থেকে শুরু করে, উত্তরাখণ্ড থেকে শুরু করে, সারা ভারতবর্ষের'।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, পার্বত্য এলাকায়, বিশেষ করে উত্তরাখণ্ডে কম হয়নি অনেক মানুষ মারা গিয়েছে। অনেক সময় সংখ্যাটা দেখানো হয়নি। কারণ, সেখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আছে। মিডিয়াকে কন্ট্রোল করে। সাংবাদিকদের দোষ দিচ্ছি না। আমাদের এখানে এসব নেই। এখানে নেগেটিভ আর ন্যারেটিভ বেশি করে, যেহেতু ডাবল ইঞ্জিন সরকার নেই। মারা গেল ধসে, ফ্লাশ ফ্লাডে। বলে দিল ব্রিজ ভেঙে মারা গিয়েছে। ব্রিজ তো অনেক ভেঙেছে। অনেক লোক মারা গিয়েছে।  গুজরাতেও, ইউপিতে, কর্নাটকে, রাজস্থানে, মধ্য়প্রদেশেও। কই আমরা তো রাজনীতি করিনি। মহাকুম্ভ কি বিপর্যয় ছিল না? বিপর্যয় ঘোষণা করেছিল কি? আমরা কথা হচ্ছে, সাংবিধানিক পদে থেকে মন্তব্য করবে, তার উচিত সাংবিধানিক পদটাকে মেনে মন্তব্য করা'।

এদিকে উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গতদের দেখতে দিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যখন কোনও ঘটনা ঘটে,সেখানকার মানুষদের আশ্বস্ত করতে হয়। তাদের একটা ক্ষোভ জন্মায় যে, যে আমার বাড়ি চলে গিয়েছে, সার্টিফিকেট চলে গিয়েছে, খাবার চলে গিয়েছে। আমি খাব কী? আমার রাস্তা নেই, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তখন মানুষ অসহয়তার ভোগে। সেই অসহায় অবস্থা কাটাতে গেলে আমাদের পরিস্থিতিটা খুব শান্তিপূর্ণভাবে মোকাবিলা করতে হয়। কোনও তর্ক করতে হয় না। খুব মাথা ঠান্ডা রেখে ওদের সমস্যাটা বোঝা আমাদের প্রথম কাজ। ২১ পরিবারকে কে আমি নিজের মিট করেছি। পাঁচ লক্ষ টাকা করে ওদের তুলেও দিয়েছি। ডিজিকে বলেছি ৫ দিনের মধ্যে চাকরিগুলি করেও দেবে'।

আরও পড়ুন:  Bengal Weather Update: বাজল বর্ষা বিদায়ের ঘণ্টা! রাজ্যের ঘূর্ণাবর্ত সরে কমছে বৃষ্টি, কিছুদিনেই হিমেল হাওয়া... বাতাসে ছাতিম গন্ধ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
north Bengalheavy rainfloodMamata Banerjee
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee on Carnival: ওইদিন যদি আসতাম তাহলে প্রশাসন কাকে সামলাত! কার্নিভাল নিয়ে বিরোধীদের পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীর

.

পরবর্তী খবর

Harshit Rana’s Spot In India Team: 'গম্ভীরের ইয়েস-ম্যান হলেই টিমে'! কেন KKR স্টার...