Mamata Banerjee: 'ভোটের সময় বলে চাওয়ালা, এখন ১০ টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে! সব নাটক'

West Bengal Assembly Election 2026: রাজ্যে প্রচুর গ্রেফতারির সম্ভাবনার কথা টেনে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ভোটের আগে অনেককে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করেছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 20, 2026, 04:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার নির্বাচনটি একটু অন্যরকম। শুনছি এখানে অনেকে বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে রাখবেন, যুদ্ধে ধর্মকে বিক্রি করা যায় না, জাতিকেও বিক্রি করা যায় না। কেউ টাকা নেবে বলে নিজের ধর্মকে বিক্রি করবে, পার্টিকে বিক্রি করে দেবে, জাতিকে বিক্রি করে দেবে! মনে রাখবেন নির্দলের কোনও জাত নেই। যারা কমিউনিটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের কখনও বিশ্বাস করবেন না। বীরভূমে মুরাইয়ের জনসভা থেকে বিজেপি ও নির্দলদের বিরুদ্ধে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বলেন, এই জেলা লাল মাটির দেশ। আমার নিজের দেশ। এবারের লড়াইটা বিজেপির বিরুদ্ধে। দুদিন আগে আমরা বিজেপিকে হারিয়েছি। এই ছাব্বিশেই বাংলায় বিজেপিকে হারিয়ে দিল্লি থেকে বিজেপিকে হঠাব। যারা বিজেপির কাছে গিয়ে এখনও ফুসফুস করছেন তাদের বলে যাই আপনারা সিউড়িতেও পারবেন না, মহম্মদবাজারেও পারেবন না, রামপুহাট, মুরারই, নলহাটি, দুবরাজপুরও পারবেন না। বলে যাচ্ছি, শান্তির জন্য লড়ুন, ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য লড়ুন, অস্তিত্বের জন্য, এনআরসির জন্য, ডিটেনশন ক্যাম্পে যাতে না যেতে হয় তার জন্য লড়াই করুন। নিজের ভাষাকে, নিজের জাতিকে, মানবিকতাকে রক্ষা করুন। তৃণমূল থাকলে নিরাপত্তা থাকবে। 

রাজ্যে প্রচুর গ্রেফতারির সম্ভাবনার কথা টেনে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ভোটের আগে অনেককে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করেছে। লিস্ট আমরা পেয়ে গিয়েছি। আমরাও কোর্টে যাব। প্রত্যেকটা কেসে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই করব। তৃণমূল কংগ্রেসে চোর আর বাকীরা সব সাধু! এই বীরভূম থেকে একজন লড়াই করছে। কোটি কোটি টাকা তার। নামও জানি। গত ৩-৪ বছরের মধ্য কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি করেছে। তার কাছে কারা টাকা পাঠায় সেটাও আমরা জানি। সবচেয়ে বড় চোর, সবচেয়ে বড় ডাকাত বিজেপি। সুপ্রিম কোর্টে ফাইট করে ৩২ লাখ মানুষের নাম তুলেছি। বাকী সব মানুষের নাম আজ না হয় কাল তালিকায় উঠে যাবে। 

বাংলায় কথা বললে এরা মারে। কালকে এসপিজিকে দিয়ে ঝালমুড়ি তৈরি করে-কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহা-তে গিয়ে বসে থাকেন। ভোটের সময় বলে, আমি চাওয়ালা। ১০ টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদের তৈরি করা। তা যদি না হবে তাহলে আগে থেকেই দোকানে ক্যামেরা ফিট করা থাকে কী করে? জিজ্ঞাসা করুন, সব নাটক। যেখানেই মিটিং করে সেখানেই রেলে করে লোক নিয়ে আসে। বাইরে থেকে লোক এনে মিটিং মিছিল করে। এজেন্সি দিয়ে কাজ করছে। মনে রাখবেন, তৃণমূল সরকার আসছে। যারা ভোট গুনতে যাবেন তাদের দেখে নেবেন, ধরুন আপনি ১০০ পেলেন, ওরা লিখবে ৫। দেখে নেবেন। কেউ হাল ছাড়বেন না। বিজেপিকে শায়েস্তা করার জন্য মা-বোনরা আমার সহযোগী। আমি যদি যোদ্ধা হই তাহলে মা-বোনরা আমরা সহযোদ্ধা। এবারের নির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়ে আমি দিল্লিতে বিজেপিকে হারাতে চাই। একটা ভোটেও যেন অন্য কোথায় না যায়। আপনাদের শুভকামনা চাই। পরশুদিন লোকসভায় ওদের কীভাবে হারালাম! 

মমতা বলেন, মহিলা বিল নয়। মহিলা বিল পাস হয়ে গিয়েছে ২০২৩ সালে। সামনে রেখেছিল মহিলা। পেছনে ছিল ডিলিমিটেশনের ছক। এনআরসি করা। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এবার হেরেছো, তোমাদের পতন শুরু হয়ে গিয়েছে। সকাল সকাল ভোট দিন। বিজেপিকে পরাস্ত করুন। এসআইআর এর লাইন, ২৫০ মানুষ আত্মহত্যা করেছে। রোজ রেইডের নামে আমাদের প্রচারে আটকাচ্ছো। সারাবছর দেখা পাবেন না। ভোটের সময় কোকিলের মতো আসে।  আর মিথ্যে কথা বলে। ১২ বছরে ২৪ কোটি চাকরি দেওয়ার কথা ছিল। দাওনি কেন?   

West Bengal Assembly Election 2026Mamata BanerjeeBirbhumMamata Rally
