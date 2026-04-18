Mamata Banerjee: 'খুব বাড় বেড়েছিল, হেরে গিয়ে আজ বাবু জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন'

Mamata Banerjee: 'খুব বাড় বেড়েছিল, হেরে গিয়ে আজ বাবু জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন'
Mamata Banerjee: সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণের প্রার্থীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মমতা বলেন, লাভলি টিভির কাজ করে ও ভোটের কাজও করে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনারপুর আমার সোনার খনি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে ভোট প্রচারে গিয়ে এভাবেই শুরু করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনারপুরে মাটি থেকে ৬ বার নির্বাচিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, সোনারপুর তৃণমূলের জন্মভূমি। তাই প্রতিবার সোনারপুরের মাটিকে প্রণাম করে যাই।
বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, বিজেপির বহু অনাচার সহ্য করে চলেছি বহুদিন ধরেই। সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণ প্রার্থী লাভলি মৈত্র ও ফিরদৌসি বেগম। ওরা আমার দুই বোন। আপনারা সায়নীকে জিতিয়েছেন। ও সংসদে বিরাট লড়াই করে। ও এবং দেব গোটা বাংলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের মতোই প্রচারে চরকি কাটছে।
পদ্ম শিবিরকে আক্রমণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি একেবারে হুন্ডি নিয়ে নেমেছে। গোটা দেশের পুলিস, গোটা দেশের এজেন্সি, ৫০টি এজেন্সি লাগিয়েছে। দিল্লি থেকে এল মোটাভাই, সাথে নিয়ে ইডি-সিবিআই। সঙ্গে আছে ইনকাম ট্যাক্স-সিবিআই। কিছু অবজারভার দেখে দেখে এনেছে। প্রশাসনকে চমকাচ্ছে, ধমকাচ্ছে। বলছে, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেফতার কর, গাঁজা কেস দাও। আমি বলছি, তৈরি থাকো। সারা জীবন লড়াই করেছি। আমার সঙ্গে লড়ার জন্য ২ লাখ পুলিস ফোর্সকে আনতে হয়েছে। সারা বছর পাহারা দেবে আমাদের পুলিস, আর ভোটের সময় দিল্লি কা লাড্ডু! সব বহিরাগত। হিম্মত নেই! মানুষের উপরে ছেড়ে দিন না!
সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণের প্রার্থীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মমতা বলেন, লাভলি টিভির কাজ করে ও ভোটের কাজও করে। দেখুন নতুন বাড়িতে ঢুকতে গেলে একটু ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। আমার কি জীবনে ভুল হয়নি! নিশ্চয় কাজ করতে গিয়ে অজান্তে ভুল হয়েছে। পরে সেটা শুধরে নেওয়ার সময় দিন। ও কিন্তু পার্টির খুব লয়্যাল। লাভলি আর ফিরদৌসি বিধানসভার সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে। তখন সিরিয়াল বাদ দিয়ে বিধানসভাটা করে। কারণ মানুষের কাজ করটা বড় কাজ। রাজপুরের উন্নয়ন, বারুইপুরের পদ্মপুকুর মোড় থেকে চম্পহাটি, কামালগাজি, নরেন্দ্রপুর-কোথাও কাজ বাকী নেই। যা পেরেছি তা করে দিয়েছি। আজকে যে অপদার্থরা(বিরোধী) দাঁড়িয়েছে তাদের একজন শীতলকুচিতে থাকাকালীন ভোটের দিন গুলি চালিয়ে ৪ জনকে হত্যা করেছিলেন। আর একজন লাভলির বিরুদ্ধ কে দাঁড়িয়েছে জানি না, খোঁজও রাখি না।
সংসদের ডিলিমিটেশন ও মহিলা সংরক্ষণ বিল পাসে মুখ থুবড়ে পড়েছে কেন্দ্র। সেই কথা টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, খুব বাড় বেড়েছিল বিজেপির, কাল হেরে গিয়ে বাবু আজ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। ভাষণটা কী, মিস ইউজ। দুরদর্শনকে কব্জায় নিয়ে নিয়েছে। আগে রাজীবজি-র আমলে সপ্তাহে একদিন দেখালে বলতো রাজীব দর্শন। এখন ওটা মোদী দর্শন হয়ে গিয়েছে। সিবিএসসি-র যত স্কুল রয়েছে সেখানে বাচ্চাদের ভাষণ শোনায়। ওদের মগজ ধোলাই করে, জীবনে শুনিনি। সংবিধান বদলে দিচ্ছে, গান্ধীজিকে বর্জন করছে, নেতাজিকে বলছে সন্ত্রাসবাদী, রাসমনিকে বলছে রসমনি, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলছে বঙ্কিমদা। বাংলাভাষায় কথা বললেই , এখনে নাকি অনুপ্রবেশকারীদের কারখানা। ওদের জিজ্ঞাসা করুন, বর্ডার কার হাতে? কয়লা কার হাতে? সেন্ট্রালের হাতে? তোমার হাতে এসব থাকবে আর ভোটের সময় বলবে তৃণমূল চোর? তৃণমূল চোর হতে তুমি সুপার ডাকাত।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)