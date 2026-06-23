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এবার রোজ 'জনতার দরবার' মমতার, অভিষেককে নিয়ে বসতে নিষেধ করলেন ঋজু

Mamata Banerjee's Janater Darber: দলের অধিকাংশ বিধায়ক-সাংসদ যেখানে অন্য শিবিরে নাম লিখিয়েছেন সেখানে কাদের নিয়ে দল চলবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 23, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:39 PM IST
এবার রোজ 'জনতার দরবার' মমতার, অভিষেককে নিয়ে বসতে নিষেধ করলেন ঋজু

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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