এবার রোজ 'জনতার দরবার' মমতার, অভিষেককে নিয়ে বসতে নিষেধ করলেন ঋজু

রাজীব চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর এবার ঘুম ভাঙল মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের তৃণমূলের। হারের পর আত্মসমীক্ষার সিদ্ধান্ত কালীঘাটের। আইপ্যাকের মতো কোনও ভোট কুশলী সংস্থার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরতা আর নয়। ২০১৯ সালের আগে দল যেভাবে চলত সেভাবেই চলবে। জোর দেওয়া হবে সংগঠন মজবুত করার কাজে।
দলের অধিকাংশ বিধায়ক-সাংসদ যেখানে অন্য শিবিরে নাম লিখিয়েছেন সেখানে কাদের নিয়ে দল চলবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। মমতার তৃণমূলের বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে দলকে আবার নতুন করে সাজানো ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। যে দলটি বিজয়ী দলের থেকে মাত্র কয়েক শতাংশ ভোটে পিছিয়ে তার এরকম ছন্নছাড়া দশায় অবাক হচ্ছেন কর্মী-সমর্থকরা।
কালীঘাটের তৃণমূলের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এখন থেকে সপ্তাহে প্রতিদিন 'জনতার দরবার' করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শীঘ্রই কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি-সহ অন্যত্র চালু হবে তৃণমূলের 'জনতার দরবার'। জনতার দরবার মানুষের কথা শুনবেন। বর্তমান সরকারের কর্ম পদ্ধতির উপরে নজর রাখবেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাহ্যিক চাপ এড়িয়ে চলতে দলে নতুন করে যুক্ত নেতাদের নাম প্রকাশ করবে না তৃণমূল নেতৃত্ব। কারণ নাম প্রকাশ হলে তাদের উপরে চাপ সৃষ্টি হতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় , অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে এখনই আদালতে যাবে না পুরনো তৃণমূল কংগ্রেস।
পুরনো তৃণমূল বা মমতা তৃণমূল যাই বলা হোক না কেন, তারা আর আইপ্য়াকের মত সংস্থার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে রাজি নয়। কারণ দল মনে করছে দলে বিদ্রোহ, ভোটে ধসের পেছনে বড় ভূমিকা রয়েছে আইপ্যাকের করপোরেট ধাঁচে দল চালানোর পদ্ধতি। সেখান থেকেই বেরিয়ে আসতে চলেছে তৃণমূল। ২০১৯ সালের আগে সংগঠনের উপরেই ভরসা করত তৃণমূল কংগ্রেস । সেটাই ফিরিয়ে আনতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ নতুন করে গড়ে তুলতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিজেপির মুখপাত্র দেবজিত্ মুখোপাধ্য়ায় বলেন, কাদের হয়ে, কোন দলের হয়ে মমতা সক্রিয় হবেন-সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। টানা ১৫ বছর ধরে গড়বড় করার পরে এখন জনতার দরবার করছেন? মানুষ এসব নিয়ে ভাববে না। গোটা পশ্চিমবঙ্গকে শেষ করে দেওয়ার পর আজকে দরবার?
সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, নিজেদের তৈরি করা দলে আরএসএস-বিজেপির সঙ্গে চলতে চলতে কখন যে মমতা-অভিষেকের হাত থেকে দলটাই বেরিয়ে গিয়েছে তা ওর বুঝতেই পারেনি। এই দুমাস পরে মনে হল জনতার দরবার! মানুষ চাইছিল বিরোধী বলে কেউ থাকুক যারা ৮০টি আসন জিতেছে, ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। তারা এমনভাবে চললেন যে শাসকের বিরুদ্ধে অফিসিয়াল বিরোধী আর কেউ নেই। করুন, রোজই করুন, পারলে দুবেলা করুন।
তৃণমূলের প্রাক্তন মুখপাত্র ঋজু বসু বলেন, অনেকটা দেরি হয়ে গেল না! ২০ দিন পর দিদিমনি রাস্তায় নেমেছিলেন। তারপর জনতার দরবার করেছিলেন। এখন জনতার দরবার করবেন। কিন্তু দিদি অনেকটা দেরি হয়ে গেল না! যদি বসতেই হয় তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে বসবেন না। দেখবেন জনতার দরবারে যারা আসবেন তারাই আবার অভিষেককে ডিম ছুড়ে মারবেন।
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