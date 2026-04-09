Mamata Banerjee warning: ওরা চাইলে অ্যাকাউন্ট নম্বর দেবেন না, কালো টাকা ঢুকিয়ে পরের দিন ED-CBI পাঠাবে: বিস্ফোরক মমতা

Mamata Banerjee warning:  'আগে যদি ভুল করে অন্য পার্টিতে ভোট দিয়ে থাকেন এ বছর সেই ভুল করবেন না'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 9, 2026, 05:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিয়রে ছাব্বিশ। 'গরিব মেয়েদের বলা হচ্ছে, অ্যাকাউন্ট নম্বর দিন, টাকা পাঠাব', সতর্ক করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'অ্যাকাউন্ট নম্বর দেবেন না। কালো টাকা ঢোকাবে। পরের দিন ইডি সিবিআই পাঠাবে'।

নজরে নোয়াপাড়ায়। এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের তিনবারের বিধায়ক মঞ্জু দে। কিন্তু ছাব্বিশে বিধায়ককে টিকিট দেয়নি দল। নোয়াপাড়ায় এবার তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। আজ, বৃহস্পতিবার পলতা শান্তিনগর হেল্থ সেন্টার মাঠে জনসভা করলেন মমতা।  মঞ্চে ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রার্থী রাজ চক্রবর্তী, জগদ্দলের সোমনাথ শ্য়াম, ভাটপাড়ার অমিত গুপ্তা, নৈহাটির সনত্‍ দে, বীজপুরের সুবোধ অধিকারীও এবং সাংসদ পার্থ ভৌমিক।

মমতা বলেন, 'প্রবীণদের তিনবার দেওয়ার পর,নতুনদের একটু সুযোগ দিলে, সেটা কি অন্যায়? বিহার থেকে গুন্ডা নিয়ে আসে, এদের প্রশ্রয় দেবেন না। আগে যদি ভুল করে অন্য পার্টিতে ভোট দিয়ে থাকেন এ বছর সেই ভুল করবেন না'।

মমতার  আরও বক্তব্য, 'বাংলাকে জোর করে দখল করতে চাইছে। ৯০ লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে। এখানে ৫০০ টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা হচ্ছে। বাইরে থেকে আগ্নেয়াস্ত্র আনা হচ্ছে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'বাংলাকে টার্গেট করতে হবে না। ছাব্বিশের আগষ্টের পর থেকে কেন্দ্রের সরকারকে সামলান'।

নোয়াপাড়ায় এবার বিজেপির 'হেভিওয়েট' প্রার্থী অর্জুন সিং। ২০১৯ সালে বিজেপির টিকিট ব্যারাকপুর থেকে সাংসদ হয়েছিলেন তিনি। মমতা বলেন, 'উনিশের লোকসভায় যে জিতেছিল, তার নাম বলতে ভালো লাগে না। কারও নাম বলতে নেই। ইশারাই কাফি। একবার জিতে তৃণমূলের পার্টি অফিসগুলি রং করে দিয়েছিল। মানুষের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করেছিল। আমি  এসে সেগুলি উদ্ধার করেছিলাম। সেদিন আমার মুখ থেকে হঠাত্‍ করে বেরিয়েছিল জয় বাংলা স্লোগান'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

