Mamata Banerjee Supreme Court verdict: প্রথম থেকে বলে আসছিলাম, ধৈর্য ধরুন: সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উদ্দীপিত মমতা, দলের কর্মীদের বড় নির্দেশ

Mamata Banerjee Supreme Court verdict: আমিই মামলা করেছিলাম, মা-মাটি মানুষ জিন্দাবাদ: সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উদ্দীপিত মমতা, দলের কর্মীদের বড় নির্দেশ
Mamata Banerjee Supreme Court verdict: 'দিনহাটা থেকে হেলিকপ্টারে উঠেই আমি সুখবরটা পেলাম। আমিই মামলা করেছিলাম। তাই আজ আমার চেয়ে খুশি কেউ নয়'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিচারব্যবস্থার জন্য গর্বিত'। SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উচ্ছ্বসিত তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের কর্মীদের তাঁর নির্দেশ, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো, যাঁরা ট্রাইবুনালে আবেদন করেছেন, প্রথম পর্যায়ের ভোটের অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ তারিখ। বুথের সমস্ত কর্মী এবং নেতাদের বলব, সে দিন রাতের মধ্যেই ভোটার স্লিপ তৈরি করে বাড়ি বাড়ি যেন পৌঁছে দেয়। যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা যাতে ভোট দিতে পারেন'।
বিধানসভার ভোটের প্রচারে এখন উত্তরবঙ্গে মমতা। তিনি বলেন, 'সকলকে অভিনন্দন। দিনহাটা থেকে হেলিকপ্টারে উঠেই আমি সুখবরটা পেলাম। প্রথম থেকে বলে আসছিলাম, সকলে ধৈর্য ধরুন। আমি খুব খুশি। বিচারব্যবস্থার জন্য গর্বিত'। মনে করিয়ে দেন, 'আমিই মামলা করেছিলাম। তাই আজ আমার চেয়ে খুশি কেউ নয়। সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছে যাদের নাম আছে ট্রাইবুনালে যারা অ্যাপ্লাই করেছে। প্রথম দফার নির্বাচনের ভোটারদের তালিকা, তারা প্রকাশ করবে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট ২১ তারিখে'।
মমতার আরও বক্তব্য, 'দলের নেতাদের বলব তারা যেন ভোটার লিস্ট তালিকা তৈরি করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়। যাতে তারা ভোট দিতে পারে যাদের নাম বাদ দিয়েছে। ২৯ তারিখে যেটা শেষ দফার ভোট রয়েছে সেটা ২৭ তারিখে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট দিয়ে দেওয়া হবে। আমি খুব খুশি, বিচারব্যবস্থার জন্য গর্বিত। মা-মাটি মানুষ জিন্দাবাদ। আজকে আমার থেকে খুশি আর কেউ নয়'।
ট্রাইবুনালে নাম উঠলে এবারেই দেওয়া যাবে ভোট। SIR মামলায় ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল ২১ এপ্রিল এবং ২৭ এপ্রিলের মধ্যে যাঁদের বৈধ ভোটার বলে চিহ্নিত করবে, তাঁদের ভোটাধিকার দেওয়া হবে। বাংলায় ভোটারদের অধিকার রক্ষায় ১৪২ ধারা প্রয়োগ করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত বলল, প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্ট প্রকাশ করতে হবে। আপিলেট ট্রাইবুনাল যাঁদের বৈধ ভোটার বলে চিহ্নিত করবে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন।
