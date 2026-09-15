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ফের সংঘাতে মমতা-কংগ্রেস! নন্দীগ্রাম ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েও ‘না’, রেজিনগর নিয়েও বেঁকে বসল হাত

Mamata-Congress Clash: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে সূত্রের দাবি। উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসন কংগ্রেসকে ছাড়তে চেয়েছিলেন মমতা। পরিবর্তে রেজিনগর তৃণমূলের জন্য ছেড়ে দেওয়ার আবেদন করেন। মমতার অনুরোধ উপেক্ষা করে একতরফা ২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 15, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:38 AM IST
ফের সংঘাতে মমতা-কংগ্রেস! নন্দীগ্রাম ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েও ‘না’, রেজিনগর নিয়েও বেঁকে বসল হাত
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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