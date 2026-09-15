/ফের সংঘাতে মমতা-কংগ্রেস! নন্দীগ্রাম ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েও ‘না’, রেজিনগর নিয়েও বেঁকে বসল হাত

রাজীব চক্রবর্তী: বাংলার রাজনীতিতে ফের সামনে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের দূরত্ব। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘিরে দুই দলের মধ্যে আসন সমঝোতার সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হল না। বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব কংগ্রেস কার্যত প্রত্যাখ্যান করেছে বলে সূত্রের খবর। এরপরই দুই আসনে একতরফাভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস।
সূত্রের দাবি, উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রস্তাব ছিল, নন্দীগ্রাম আসনটি কংগ্রেসকে ছেড়ে দেবে তৃণমূল। পরিবর্তে রেজিনগর আসনে তৃণমূলকে সমর্থন করার আবেদন জানানো হয়েছিল কংগ্রেসের কাছে। অর্থাৎ, দুই দলের মধ্যে আসন সমঝোতার মাধ্যমে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী ভোট একজোট রাখাই ছিল এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য বলে খবর।
মমতার প্রস্তাবে সাড়া দিল না কংগ্রেস
কিন্তু সেই প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত সাড়া দেয়নি কংগ্রেস। বরং নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর—দুই কেন্দ্রেই নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে হাত শিবির। নন্দীগ্রামে কংগ্রেসের প্রার্থী মিলন প্রধান, আর রেজিনগরে প্রার্থী মহম্মদ আবদুল্লাহিল কাফি। ফলে যে দুই কেন্দ্রে বিজেপিকে ঠেকাতে বৃহত্তর বিরোধী সমঝোতার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, সেখানে এখন কার্যত ত্রিমুখী বা বহুমুখী লড়াইয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
কী চেয়েছিলেন মমতা?
সূত্রের দাবি অনুযায়ী, মমতার প্রস্তাব ছিল বেশ নির্দিষ্ট। নন্দীগ্রামে কংগ্রেসকে লড়াইয়ের সুযোগ দেওয়া হবে, আর রেজিনগরে তৃণমূলের প্রার্থীকে সমর্থন করবে কংগ্রেস। অর্থাৎ একটি আসন ছেড়ে অন্য একটি আসনে সমর্থন—এই ফর্মুলাতেই সমঝোতার রাস্তা খুঁজছিল তৃণমূল। কংগ্রেস অবশ্য সেই সমীকরণে রাজি হয়নি। বরং প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে এমন বার্তা দেওয়া হয়েছে যে তৃণমূল সত্যিই জোট চাইলে দুই কেন্দ্রেই কংগ্রেসকে সমর্থন করুক। অর্থাৎ, আসন ছেড়ে দেওয়ার বদলে তৃণমূলকেই কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ানোর শর্ত দেওয়া হয়েছে বলে রিপোর্টে উঠে এসেছে।
একসঙ্গে লড়ার বার্তা, তারপরই ছন্দপতন?
এই ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী রাজনীতিতে কংগ্রেসের সঙ্গে সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছিলেন। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক এবং কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর তৃণমূলের তরফে ভবিষ্যতের নির্বাচনে আসন সমঝোতার সম্ভাবনার কথাও সামনে এসেছিল। কিন্তু বাংলায় প্রথম বড় পরীক্ষাতেই সেই সমঝোতার ফর্মুলা ধাক্কা খেল। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর—দুই আসনেই আলাদা প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্তে আপাতত স্পষ্ট, ভোটের ময়দানে তৃণমূল এবং কংগ্রেস পাশাপাশি নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই নামছে।
শুধু কংগ্রেস নয়, তৃণমূলেও দ্বন্দ্ব
এর মধ্যেই তৃণমূলের অন্দরের বিভাজনও এই উপনির্বাচনকে আরও জটিল করে তুলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট তৃণমূল নন্দীগ্রামে সঞ্চিতা প্রধান দে এবং রেজিনগরে রবিউল আলম চৌধুরীকে প্রার্থী করেছে। অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরও দুই কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে। ফলে দুই আসনেই তৃণমূলের দুই শিবিরের লড়াইয়ের পাশাপাশি কংগ্রেস এবং বামেদের সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে।
নন্দীগ্রামে কেন এত গুরুত্ব?
নন্দীগ্রাম এমনিতেই বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ২০২১ সালে এই আসন থেকেই শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু ফের নন্দীগ্রাম থেকে জয়ী হন। পরে ভবানীপুর আসন রেখে নন্দীগ্রামের বিধায়ক পদ ছেড়ে দেওয়ায় এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে।আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে ভোটগ্রহণ, আর ৯ অক্টোবর ভোটগণনা। তার আগে কংগ্রেস-তৃণমূলের এই দূরত্ব শেষ পর্যন্ত ভোটের ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার। সব মিলিয়ে, মমতার আসন সমঝোতার প্রস্তাব এবং কংগ্রেসের তা প্রত্যাখ্যান—বাংলার বিরোধী রাজনীতির সমীকরণে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল। বিজেপিকে ঠেকাতে বিরোধী ভোট একজোট হবে, নাকি ত্রিমুখী লড়াইয়ে ভোট ভাগ হবে—নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের ফলেই তার অনেকটাই স্পষ্ট হতে পারে।
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