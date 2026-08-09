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নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে প্রবল বিক্ষোভের মুখে মমতা, উঠল চোর চোর স্লোগান,গাড়ি লক্ষ্য করে জুতো-কাদা

Mamata in Halisahar: মতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়ি দিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। সেইসময় মমতাকে ঘিরে প্রবল হই হট্টগোল শুরু করে জনতা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 09, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:26 PM IST
নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে প্রবল বিক্ষোভের মুখে মমতা, উঠল চোর চোর স্লোগান,গাড়ি লক্ষ্য করে জুতো-কাদা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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