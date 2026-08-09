/নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে প্রবল বিক্ষোভের মুখে মমতা, উঠল চোর চোর স্লোগান,গাড়ি লক্ষ্য করে জুতো-কাদা

বরুণ সেনগুপ্ত ও অয়ন শর্মা: পুলিস হেফাজতে মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে উদ্দেশ্য করে উঠল চোর চোর স্লোগান, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হল জুতো, কাদা। গতকালই পানিহাটিতে বিরজু কুমার দেওয়ান নামে ওই যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিল তার পরিবার।
রবিবার হালিশহর যেতে গিয়ে শহরের পাঁচমাথার মোড় থেকে বাধার সম্মুখীন হতে থাকেন মমতা। হালিশহরের ভূতবাগান পানবন্দি এলাকায় বাড়ি ওই নিহত যুবকের। সেই রাস্তায় আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল জনতা। তাঁরা মমতা গাড়ি দেখেই চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন। মমতার সঙ্গে ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় ও দোলা সেন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়ি দিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। সেইসময় মমতাকে ঘিরে প্রবল হই হট্টগোল শুরু করে জনতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ওই কর্মীর বাড়ি তিনি যখন যাচ্ছিলেন তখন তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে কাদা-জুতো ছোড়া হয়। দেওয়া হয় চোর চোর স্লোগান। তিনি যে ওই জায়গায় যাচ্ছেন তা আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। তার পরেও কেন এমন হাঙ্গামা! এটা পূর্ব পরিকল্পিত। পুলিসের নিষ্কৃয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মমতা। পুলিস কর্ডন করে মমতাকে বাইরে বের করে আনে।
নিহতের পরিবারের অভিযোগ, পুলিস হেফাজতে পিটিয়ে মারা হয়েছে। যদিও পুলিসের দাবি, লকআপেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই যুবক। কল্যাণী জিএনএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
এদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়ি গেলেও বাড়ির লোকজন সেভাবে মমতার সঙ্গে কথা বলেননি বলে খবর। নিহতের দাদা শম্ভূ কেওরের দাবি, ভাই যখন গ্রেফতার হয়েছিল তখন কেন পার্টির লোক আসেনি। নিহতের দাদা বলেন, আমি লোকাল প্রশাসনের হেল্প চাই। আমি দূরে যাব না। আগে থেকে কেউ পাশে ছিল না, এখন কে পাশে থাকবে! লোকাল প্রশাসন থেকে বিচার হলেই আমি আর কিছু চাই না। পুলিস অন্যায় করেছে।
নিহতের দাদা শম্ভূ কেওরের মূল বক্তব্য়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসা ও তাঁর উপরে কোনও ভরসা রাখছেন না। স্থানীয় প্রশাসন আগে পাশে ছিল না। এখন আর থেকে কী হবে। আগে কোনও যোগাযোগই করা হয়নি।
ওই বিক্ষোভের ঘটনা নিয়ে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, ওঁর ওই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। একসময় যিনি বিরাট বিখ্যাত ছিলেন তাঁর কী এমন হল যে তাঁর বিরুদ্ধে মানুষ এত বিক্ষোভ দেখাচ্ছে! পূর্ব পরিকল্পিত কী আছে, ওঁর দলের লোকরা ওঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। নিশ্চয় কোনও ক্ষোভ রয়েছে। তা নইলে কেন এই বিক্ষোভ! মমতার বিরুদ্ধে এরকম বিক্ষোভ কাম্য নয়। সবাইকে সাবধান হতে বলব।
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