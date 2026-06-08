/Jyotirmay Singh Mahato: শুধু ২০ সাংসদই নয় আরও অনেকেই যাবেন, মমতাকে বড় পরামর্শ বিজেপি সাংসদের

মৌমিতা চক্রবর্তী: তৃণমূলের প্রায় ৬০ বিধায়ক মমতার ছত্রছায়া ছেড়েছেন। তাদের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তৃণমূলের ২০ সাংসদ এনডিএতে আশ্রয় নিতে চলেছেন। আজ তাঁরা চিঠি লিখেছেন লোকসভার স্পিকারকে। এনিয়ে এবার মুখ্য খুললেন বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাত। তৃণমূলের ২০ সাংসদ নয়, আরও অনেকে পা বাড়িয়ে রয়েছেন বলে ইঙ্গিত দিলেন বিজেপি সাংসদ।
তৃণমূল কংগ্রেস ভাঙা নিয়ে জ্যোতির্ময় সিং মাহাত বলেন, তৃণমূলে পিসিমণি থাকবে, আর তার ভাইপো থাকবে। দিদিমণি আপনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবনে যান। মিডিয়াতেই দেখেছি ২০ জন তৃণমূল সাংসদ সই করে দিয়েছেন। কিন্তু এটা ২০ নয়, এর থেকেও বেশি হতে পারে। আরও কয়েকজন রয়েছেন যাদের দিনিমণি ও ভাইপো জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। তারাও আর থাকবে না। তৃণমূল কংগ্রেস তথাকথিত বিনা প্রতীকের হতে চলেছে। সেখানে ২ জন থাকবে। পিসিমণি থাকবে, আর তার ভাইপো থাকবে। বাকী আর কেউ থাকতে চায় না তৃণমূলে। নতুন তৃণমূল হতে চলেছে। মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরে যে মডেলে কাজ করছেন সেটাই বাংলায় চলবে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে বিঁধে বিজেপি সাংসদ বলেন, প্রথম রাজনৈতিক পার্টি ভেঙে, রাজনৈতিক নেতাদের ব্ল্যাকমেইল করে, পুলিস দিয়ে চমকে ধমকে তৃণমূল কংগ্রেসকে বড় করেছিলেন। যে যেতে চাইত না তাকে পুলিস কেস দিত, গুন্ডা দিয়ে পিটিয়ে দিত, কিডন্যাপ করিয়েছে, এমনকি মার্ডারও করিয়েছে। এখন এদের কাজকর্ম দেখে স্বেচ্ছায় এদের দল ছেড়ে যাচ্ছে মানুষজন। বারেবারে এই পরামর্শই দিচ্ছি, দিদি আপনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবনে যান। যোগীজি ওখানে সিএম। আমি রিকোয়েস্ট করবে ওঁকে, আপনার জন্য একটি ভালো আশ্রমের ব্যবস্থা করে দেবেন।
উল্লেখ্য়, সোমবার তৃণমূলের ২৮ সাংসদের মধ্যে ২০ সাংসদ স্পিকারের দফতরে চিঠি দিয়ে জানালেন যে তাঁরা এনডিএ ব্লকে শরিক হতে চান। এনডিএ ব্লকে শরিক হয়ে সরকারের কাজে শরিক হতে চান। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতে চাইছেন না। রাজনৈতিক দিক থেকে এই যাওয়া অত্যন্ত বড় ঘটনা। এখন এক্ষেত্রে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর হয় কিনা সেটাই দেখার।
যারা ওই চিঠিতে সই করলেন না সেই ৮ জন কারা? এক্ষেত্রে অবশ্যাই সেই ৮ জনের মধ্যে থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদরা। দিনের শুরুতে শোনা যাচ্ছিল, এনডিএ ব্লকে যোগ দিতে পারেন তৃণমূলের ১৬ সাংসদ। কিন্তু বেলা গড়াতেই তা বেড়ে হল ২০ জন। সেক্ষেত্রে ৪ সংখ্যালঘু সাংসদ যোগ দিলেন কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।
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