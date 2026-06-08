Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Jyotirmay Singh Mahato: শুধু ২০ সাংসদই নয় আরও অনেকেই যাবেন, মমতাকে বড় পরামর্শ বিজেপি সাংসদের

Jyotirmay Singh Mahato: শুধু ২০ সাংসদই নয় আরও অনেকেই যাবেন, মমতাকে বড় পরামর্শ বিজেপি সাংসদের

Jyotirmay Singh Mahato on TMC Split: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে বিঁধে বিজেপি সাংসদ বলেন, প্রথম রাজনৈতিক পার্টি ভেঙে, রাজনৈতিক নেতাদের ব্ল্যাকমেইল করে, পুলিস দিয়ে চমকে ধমকে তৃণমূল কংগ্রেসকে বড় করেছিলেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 08, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:58 PM IST
Jyotirmay Singh Mahato: শুধু ২০ সাংসদই নয় আরও অনেকেই যাবেন, মমতাকে বড় পরামর্শ বিজেপি সাংসদের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভাঙল পুরবোর্ড; ফিরহাদের ইস্তফার পর দায়িত্বে পুর কমিশনার স্মিতা
Kolkata Municipal corporation27 min ago
2
Visakhapatnam steel plant fire1 hr ago
3
Rs 7200 per kg bhindi1 hr ago
4
ritabrata banerjee1 hr ago
5
Suvendu Adhikari2 hrs ago