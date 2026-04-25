English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Mamata Banerjee: নন্দীগ্রামের সেই লোকের সঙ্গে মিটিং? ভবানীপুরে ভোট স্লো করার নির্দেশ? কী অভিযোগ করলেন মমতা?

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 25, 2026, 07:36 PM IST
বিধান সরকার: বাংলাকে বেইজ্জত করেছে বিজেপি। পাশাপাশি ভোট প্রচারে নন্দীগ্রামে ভোট স্লো করে দেওয়ার অভিযোগ তুললেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। একইসঙ্গে এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূল নেত্রী।

Add Zee News as a Preferred Source

হুগলির কোন্নগরের সভায় আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এসআইআর-এ নাম বাদ দিয়েছিল কয়েক লক্ষ। তার থেকে সুপ্রিম কোর্টে ফাইট করে আমরা ৩২ লক্ষ লোকের নাম তুলে দিয়েছি। বাদবাকীরা আগামী দিনে নিশ্চয়ই উঠবে। যাদের নাম বাদ গেছে তারা ভয় পাবেন না। ২০৭ জনের থেকেও বেশি মানুষ এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছে।
 পরশু আমার বিধানসভার একটা ছেলেকে পিটিয়েছে কলকাতা পুলিস। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। পুলিসকে বলব অত অ্যাকটিভ হবার দরকার নেই। 

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের তত্পরতা নিয়ে মমতা বলেন, বিজেপি খেপে গিয়েছে। আজ ৫০টি হেলিকপ্টার আকাশে ঘুরছে। আমাদের তিনটে জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। উনিশটা মুখ্যমন্ত্রী, ভারত সরকারের সব মন্ত্রী, সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি, বিএসএফ, মিলিটারি সাঁজোয়া গাড়ি, সঙ্গে ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, এনআইএ- সব নিয়ে চলে এসেছে। আমার প্রিয় ভাই মোটাভাই সিআরপিএফ এর যাকে নন্দীগ্রামে ভোট লুট করতে পাঠিয়েছিল তাকে নিয়ে মিটিং করে বলেছে ভোট স্লো করে দাও। আমার বিধানসভায়তেও করবে, কাঁচকলা করবে।
 
ভোটের মুখে বিজেপির বিরুদ্ধে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠেছে। এনিয়ে মমতা বলেন, যাদের অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম বিলি করেছিল- বাঁকুরায়, জঙ্গলমহলে ভোট হয়ে যাওয়ার পড়ে দেখুন সেই ফর্ম রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। বিহারের মানুষ বলছে আমরা যা ভুল করেছি বাংলার মানুষ যাতে এই ভুল না করে। ওদের এখন সব ফেরত দিতে হচ্ছে। বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা যেটা বলি আমরা সেটা করি। পেট্রোলের দাম কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কোনও উদ্যোগ নেন না। ভোট মিটে গেলে আবার দাম বাড়াবে।
 
এসআইআর নিয়ে তোপ দেগে বলেন, এসআইআর-এ সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়েছো। এখন বলছো কেন বেশি ভোট পড়েছে। এনআরসি-তে যাতে তাঁর নাম না বাদ দেয় তাই ভোট দিয়েছে। তোমাকে দেখে ভোট দেয়নি। কিছু লোককে তুমি টাকা দিয়ে ম্যানেজ করতে পারো। ভোটের আগে কেন ফর্ম ফিলাপ করতে হচ্ছে। আগে কেন প্রকল্পগুলো করোনি। আমরা যুবসাথী বাজেটে করে দিয়েছি। তোমরা কেন বাজেটে করোনি। তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢালতে আসেন বহু পূর্ণার্থী। তাদের সব কিছুর ব্যবস্থা করা হয়। জগন্নাথ ধামও আমরা করে দেখিয়েছি। যখন করলাম তখন আমার বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করেছিল। যারা হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। এরপর দুর্গাঙ্গন এর কাজ শুরু হয়ে গেছে। মহাকাল মন্দির তৈরি করছি শিলিগুড়িতে। ভারতবর্ষের যত বিখ্যাত শিবলিঙ্গ আছে সব নিয়ে আসব ওখানে। সবচেয়ে বড় মহাদেবের মূর্তি ওখানে স্থাপিত হবে। লোকনাথ ঠাকুরের চাকলা ধাম, কোচুয়া ধাম,অনুকূল ঠাকুরের জন্য জমি, ওঙ্কারধামের গেট করেছি।

রাজ্যে শিল্প নেই বলে অভিযোগ ওঠে, এনিয়ে মমতা বলেন,  হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত একদিন ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে যান দেখবেন চারিদিকে শুধু ইন্ডাস্ট্রি আর ইন্ডাস্ট্রি। হিন্দমোটর কারখানা ৪০ একর জমির আমরা ওখানে মেট্রো কোচের ফ্যাক্টরি বানিয়েছি। প্রচুর লোকের আগামী দিনে চাকরি হবে। সিঙ্গুরে ও ডানকুনিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব করেছি। বাংলায় লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসছে। দেউচা পাঁচামিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কোল কমপ্লেক্স হচ্ছে। ডানকুনিতেও কমপ্লেক্স হচ্ছে সেখানে এক লক্ষ ছেলে মেয়ের চাকরি হবে। জঙ্গলমহলের রঘুনাথপুর কে জঙ্গল সুন্দরী নাম দিয়েছি। সেখানে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। শালবনীতে তিনটে বিদ্যুৎ কোম্পানি কাজ করছে। 
 আগরবার বলেছিলাম স্বাস্থ্য সাথী করে দেব, করে দিয়েছি। লক্ষীর ভান্ডার চালু করেছি। দুয়ারে সরকার,বিনা পয়সার রেশন করেছি। 

অমিত শাহকে নিশানা করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, বাংলাকে বেইজ্জত করছে। মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে বলছে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা উপরে মাথা নিচে। আপনি হিংসার কথা বলছেন সন্ত্রাসের কথা বলছেন। আমি জানি এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা কেউ নেবে না। উকিলদের বলব আপনারা কেস করবেন, এটা ক্রাইম। একথা হোম মিনিস্টার বলতে পারেন না। আইন সবার জন্য এক। সব তৃণমূলকে গ্রেপ্তার করতে হবে। সব তৃণমূলকে পেটাতে হবে। তোমাদের কিছু নেই। আমার সব ঘরে ঘরে তৃণমূল রয়েছে। তোমরা এজেন্সিকে ভাড়া করে বাইরে থেকে লোক আনছো।  ২০১১ তে বলেছিলাম বদলা নয় বদল চাই। এবার বলছি,বদল নয় গণতন্ত্রের বদলা চাই।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

 

 

 

 

About the Author
Tags:
Mamata BanerjeeBengal Election 2026West Bengal Assembly Election 2026
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

