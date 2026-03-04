Jalpaiguri: বিজেপি পার্টি অফিসে বিভীষিকা, মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার উপর কর্মীর কামুক নখদাঁত...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jalpaiguri: বিজেপি পার্টি অফিসে মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনার দায় অস্বীকার করেছে বিজেপি। এলাকার মানুষজনদের একাংশ অবশ্য বলছেন, বিজেপি নেতৃত্ব যতই অস্বীকার করুক না কেন, ওই ব্যক্তি বিজেপি কর্মী।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 4, 2026, 10:18 AM IST
প্রদ্যুত দাস: ভোটের মুখে জলপাইগুড়িতে চাঞ্চল্য। বিজেপি পার্টি অফিসের ভেতরে এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন খড়িয়া পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দপল্লি এলাকায়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছে উত্তেজিত জনতা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতে বিবেকানন্দপল্লি এলাকার ওই বিজেপি কার্যালয়ের ভেতর থেকে এক মহিলার চিৎকার শুনতে পান প্রতিবেশীরা। সন্দেহ হওয়ায় তারা সেখানে গিয়ে দেখেন, এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই পার্টি অফিসের কর্মী এবং তিনি রাতে অফিস পাহারার কাজ করতেন। বাসিন্দারা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিসে খবর দেন। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

ঘটনার জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন বিবেকানন্দপল্লির বাসিন্দারা। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আজ তাকে আদালতে তোলা হবে। নির্যাতিতা মহিলাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার আগে সাইকোলজি পরীক্ষা হবে, তারপর মেডিক্যাল টেস্ট। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিস।

সামনেই নির্বাচন, আর তার ঠিক আগেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। ঘটনার অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেছে, এটি তৃণমূল কংগ্রেসের একটি গভীর চক্রান্ত। তাদের দাবি, অভিযুক্ত ব্যক্তি দলের কোনও স্তরেরই কর্মী নন। সে তাদের দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। রাতে পাহারা দেওয়ার জন্য পার্টি অফিসে থাকত ওই ব্যক্তি। যদিও বিজেপির এই দাবি মানতে নারাজ এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। তাদের বক্তব্য, ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত এবং দলের অফিসেই রাত কাটাতেন।

