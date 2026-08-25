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খামারে ঢুকে ভেড়াকে ধর্ষণ! সিসিটিভি ফুটেজে ফাঁস ভয়ংকর বিকৃতকাম

Man raped sheep: খামারের ভিতরে গিয়ে মালিক দেখতে পান, একটি ভেড়ার মলদ্বার দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে। তারপরই সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ চেক করতে গিয়ে পর্দাফাঁস হয় কুকর্মের।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 25, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:18 PM IST
খামারে ঢুকে ভেড়াকে ধর্ষণ! সিসিটিভি ফুটেজে ফাঁস ভয়ংকর বিকৃতকাম

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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