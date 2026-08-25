/খামারে ঢুকে ভেড়াকে ধর্ষণ! সিসিটিভি ফুটেজে ফাঁস ভয়ংকর বিকৃতকাম

অনুপ দাস: ভেড়াকে ধর্ষণ! সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ল বিকৃতকামের ভয়ংকর ছবি। ভেড়ার খামারে ঢুকে একটি ভেড়াকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার চাপড়ায় হাঁটরায়। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতের নাম এলেম মোল্লা।
ধৃতের বাড়িও নদিয়ার চাপড়ার হাঁটরায়। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজের ভিত্তিতেই দায়ের হয় অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযুক্ত এলেম মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাঁটরার ডাঙাপাড়ার একটি ইটভাটার পাশে গবাদি পশুর ফার্ম আছে। সোমবার সন্ধ্যায় খামারের মালিক রিঙ্কা মহলদার খামারের ভিতরে গিয়ে দেখতে পান, একটি ভেড়ার মলদ্বার দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে।
তাঁর সন্দেহ হয় সন্দেহ হওয়ায় খোঁজ নিয়ে তিনি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ চেক করেন। সেই ফুটেজ চেক করতে গিয়েই তিনি দেখতে পান যে, সকালে অভিযুক্ত এলেম মোল্লা খামারের ভিতর ঢুকেছিল। খামারের ভিতর ঢুকে ভেড়াটিকে ধর্ষণ করে সে। নিশ্চিত হওয়ার পর-ই অভিযুক্ত এলেম মোল্লার বিরুদ্ধে চাপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রিঙ্কা মহলদার।
অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে চাপড়া থানার পুলিস। উল্লেখ্য, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি ডাকাতির চেষ্টায় জড়িত থাকার অভিযোগও সামনে এসেছে। আজ ধৃতকে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে তোলা হয়।
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