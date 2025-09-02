Canning Murder: ক্যানিঙে ফিরল মধ্যযুগ! ইতস্তত ঘোরা যুবককে চোর ভেবে বাঁশপেটা, পায়ে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে টেনে...

Canning Murder: ক্যানিঙে ফিরল মধ্যযুগ! ইতস্তত ঘোরা যুবককে চোর ভেবে বাঁশপেটা, পায়ে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে টেনে...
Canning Murder: ভোররাতে ভয়ংকর কাণ্ড ক্যানিঙের তালদিতে। সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল। ২ জনকে আটক করেছে পুলিস। 'আমার স্বামী চোর হতে পারে না, ও গাড়ি চালায়", বললেন মৃতের স্ত্রী।
প্রসেনজিত্ সরদার: চোর? স্রেফ সন্দেহের বশেই যুবককে পিটিয়ে খুন! নৃশংসতার সেই ছবি ধরা পড়ল সিসিটিভিতে। ২ জনকে আটক করেছে পুলিস। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্য়ানিংয়ে।
আরও পড়ুন: Telephone tower death: কাজ করতে করতেই আচমকা টেলিফোন টাওয়ার থেকে সপাটে-সজোরে নীচে! নিথর যুবক, মিলল না সাড়া...
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম শেখ জামির। পেশায় গাড়ি চালক। বাড়ি ঘুটিয়ারীশরীফের রবীন্দ্র নগরে। আজ, মঙ্গলবার ভোরে ক্যানিংয়ের তালদিকে একাধিক বাড়ির সামনে নাকি ঘোরাঘুরি করছিলেন জামির! চোর সন্দেহে তাঁকে ধরেন এলাকার কয়েকজন। এরপর শুরু হয় গণপিটুনি। স্রেফ বাঁশ, লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধরই নয়, রক্তাক্ত অবস্থায় লুঠিয়ে পড়লে, বছর সাতাশের ওই যুবকের পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। রক্তাক্ত অবস্থায় জামিরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল চাঞ্চল্য় ছড়িয়ে এলাকায়। ওই যুবক সত্যিই চুরি করতে এসেছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ।
মৃতের স্ত্রী সাহিন শেখ বলেন, 'আমার স্বামী চোর হতে পারে না। ও গাড়ি চালায়। সোমবার গভীর রাতে একটি ফোন আসে আমার কাছে। বলা হয় থানা থেকে বলছি। পরে দেখলাম থানার নম্বর নয়। মঙ্গলবার সকালে খবর পাই। তবে যে বা যারা এমন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমার স্বামীকে খুন করেছে তাদের যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়। পুলিশকে ঘটনার বিয়ষয় জানিয়ে অভিযোগ করেছি'।
আরও পড়ুন: ICDS Supervisor Recruitment: ধাক্কা রাজ্যের, আইসিডিএসের সুপারভাইজার পদে নিয়োগে বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)