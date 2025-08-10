Maal Incident: ছাগল চুরি করতে এসে হাতেনাতে পাকড়াও যুবক, চুরির কারণ জেনে মেজাজ হারাল জনতা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 10, 2025, 01:24 PM IST
অরূপ বসাক: মাল ব্লকের রানিচিরা চাবাগানের বালাবাড়ি রেলগেট এলাকায় ছাগল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক যুবক। গত কয়েক মাসে মাল ব্লকের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাগল চুরির ঘটনা বাড়ছে। কখনও নেশার সামগ্রী কেনার জন্য, আবার কখনও বিক্রির উদ্দেশ্যে ছাগল চুরি হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার শিকার হন স্থানীয় বাসিন্দা প্রেম চান্দ ধানোয়ার। তিনি জানান, রাতে ছাগলের চিৎকার শুনে উঠে দেখেন ছাগলের ঘরে এক যুবক দাঁড়িয়ে এবং বড় ছাগলটি নেই। পরে যুবককে ধরে রেখে স্থানীয়রা খোঁজ শুরু করলে চাবাগানের একটি নালায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ছাগলটি। চাপ দেওয়ার পর যুবক স্বীকার করে সেই ছাগলটি চুরি করেছিল।

এরপর উত্তেজিত স্থানীয়রা ওই যুবককে ধরে তার চুল কেটে দিয়ে মারধর করে এবং পরে মালবাজার থানার পুলিসের হাতে তুলে দেয়। জানা গেছে, যুবকের বাড়ি রানিচিরা ডিভিশনে।

স্থানীয় মহিলা জাহাদা খাতুন জানান, “আমারও দুটো ছাগল দুদিন আগে চুরি হয়েছে। এখনও তাদের খোঁজ মেলেনি। পুলিশ যেন দোষীদের কঠোর শাস্তি দেয়। ও যেন জেল থেকে বের হতে না পারে।”

এই ঘটনার জেরে এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, বারবার ছাগল চুরির ঘটনা তাদের গরীব জীবনে বড় ক্ষতি ডেকে আনছে। প্রশাসনের তরফে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে।

