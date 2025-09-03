English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Coochbehar Murder: শিরদাঁড়ায় বরফ স্রোত! গলা টিপে মেরে জন্মদাত্রী মাকে মাটির নীচে পুঁতল কোচবিহারের কালপ্রিট...

Coochbehar Murder অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনাল আদালত। সঙ্গে আরও ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 3, 2025, 08:15 PM IST
দেবজ্যোতি কাহালি: মা-কে খুন মাটিতে পুঁতে রেখেছিল ছেলেই! সময় লেগে গেল ২ বছর। অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনাল আদালত। সঙ্গে আরও ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা।

পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম  মিঠুন সরকার। বাড়ি, কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ীর  সাজেরপার কাঁঠালবাড়ি এলাকায়। ২০২৩ সালে ১৬ জুন নেশার ঘোরে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়ে বসে সে। অভিযোগ, নিজের মা-কেই প্রথমে গলা টিপে খুন করে মিঠুন। এরপর বাড়ির মেঝেতে গর্ত করে পুঁতে রাখে দেহ! এরপর আহার পাটক্ষেতে গর্ত করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করে অভিযুক্ত। মিঠুনের গ্রেফতারির পর মামলা চলছিল আদালতে। অবশেষে আজ, বুধবার রায় ঘোষণা হল।

এই মামলার সরকারি আইনজীবী  শিবেন্দ্রনাথ রায় জানান , 'অভিযুক্ত মিঠুন সরকারকে ভারতীয় দণ্ডবিধি  ৩০২ ধারায়  যাবজ্জীবন কারাদণ্ড  ও দশ হাজার  টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাক্ষী প্রমাণ লোপাটের  চেষ্টা করায় ভারতীয় দণ্ডবিধির  ২০১ ধারায় আরও পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও  ৫০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। দুটি সাজা একই সাথে চলবে'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
CoochbeharMurder caseconviction
