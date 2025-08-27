English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nadia News: 'পিশাচ' পিসেমশাই, নাবালিকাকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে গিয়ে ৬ দিন ধরে ধ*র্ষণ....শেষে...

Nadia News:  ভিযুক্তকে ২০ বছরের সাজা শোনালেন বিচারক। সঙ্গে  ২০ হাজার জরিমানা। অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেল।

তনুময় ঘোষাল | Aug 27, 2025, 06:12 PM IST
Nadia News: 'পিশাচ' পিসেমশাই, নাবালিকাকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে গিয়ে ৬ দিন ধরে ধ*র্ষণ....শেষে...

অনুপ দাস: নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণ।  পকসো আদালতে যিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন, তিনি সম্পর্কে নির্যাতিতার পিসেমশাই! অভিযুক্তকে ২০ বছরের সাজা শোনালেন বিচারক। সঙ্গে  ২০ হাজার জরিমানা। অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেল।

২০২৪ সালে ২২ এপ্রিল। কৃ্ষ্ণনগরে স্কুলে যাওয়ার পথে অপহরণ করা হয় নাবালিকাকে। কৃষ্ণনগরেরই সেগুনবাগান পাড়ায় বাসিন্দা সে। এরপর কলকাতা থেকে প্লেনে সোজা বেঙ্গালুরু। অভিযোগ, সেখানে একটি ভাড়া বাড়িতে ৬ দিন আটকে রেখে, ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করেন তাঁর পিসেমশাই-ই। এরপর নির্যাতিতাকে পিসি বাড়িতে রেখে দিয়ে চলে যান তিনি।

এদিকে বাড়ি ফিরে গোটা ঘটনাটি পরিবারে লোককে জানায় ওই নাবালিকা। অভিযোগ দায়ের করা হয় কৃষ্ণনগরের কোতুয়ালি থানায়। তদন্তে নেমে নির্যাতিতার পিসেমশাই নীলাদ্রী বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে পুলিস। পকসো আইনে মামলা হয়। সেই মামলাতেই আজ, বুধবার রায় ঘোষণা করল কৃষ্ণনগরের পকসো আদালত। 

সরকারি আইনজীবী জানিয়েছে, 'পকসো মামলায় আসামীকে পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় ২০ বছর সাজা দেওয়া হয়েছে এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেল হবে তাঁর। মেয়েটিকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৫ বছর জেল দেওয়া হয়েছে। আরও ৫ হাজার জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেল। মেয়েটি বেঙ্গালুরুতে আটকে রাখার জন্য় আরও ৫ বছর জেল দেওয়া হয়েছে। আরও ৫ হাজার টাকা ফাইন দেওয়া হয়েছে। অনাদায়ে আরও ৬ মাস জেল হবে'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
KRishnanagarMinor girlPhysical assault
