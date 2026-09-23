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আড়াবাড়ির চুয়াশোল জঙ্গলে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু

Elephant Attack: বুধবার ভোরে চুয়াশোলের জঙ্গলে ছাতু কুড়াতে গিয়েছিলেন গঙ্গাধর দোলুই। সেই সময়ে আচমকাই একটি হাতির সামনে পড়ে যান তিনি। এরপর হাতির হানায় গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 23, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:23 PM IST
আড়াবাড়ির চুয়াশোল জঙ্গলে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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