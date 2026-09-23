/আড়াবাড়ির চুয়াশোল জঙ্গলে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু

চম্পক দত্ত: হাতির হানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু! জঙ্গলে ছাতু কুড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, ঘটনায় চাঞ্চল্য আড়াবাড়ির চুয়াশোলে। জঙ্গলে ছাতু কুড়াতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আড়াবাড়ি রেঞ্জের চুয়াশোল এলাকায়। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম গঙ্গাধর দোলুই, বয়স আনুমানিক ৪০ থেকে ৪৫ বছর।
হাতির হানায় মৃত্যু
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার ভোরে চুয়াশোলের জঙ্গলে ছাতু কুড়াতে গিয়েছিলেন গঙ্গাধর দোলুই। সেই সময়ে আচমকাই একটি হাতির সামনে পড়ে যান তিনি। এরপর হাতির হানায় গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।
আতঙ্ক
ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বন দফতর ও পুলিস। মৃতদেহ উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শালবনি থানার পুলিস। ফের হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক।
স্রোত থেকে হস্তীশাবক উদ্ধার
প্রসঙ্গত, ক'দিন আগেই হাতির শাবক উদ্ধারের এক ঘটনা ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থল জলপাইগুড়ি। সেখানে তিস্তার উত্তাল স্রোত থেকে মৎস্যজীবীদের তৎপরতায় মায়ের কোলে ফিরল ভেসে যাওয়া এক হস্তীশাবক। তিস্তার উত্তাল ঘোলা জলে তখন প্রবল স্রোত। সেই স্রোতের টানে বারবার ডুবে যাচ্ছিল ছোট্ট হস্তীশাবকটি। কখনও জলের তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও শুঁড় উঁচিয়ে প্রাণপণে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। মাঝ-তিস্তায় এমন দৃশ্য দেখে প্রথমে যেন চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মৎস্যজীবীরা। কাছে যেতেই বোঝা গেল, স্রোতের সঙ্গে জীবন-মরণ লড়াই করছে ছোট্ট এক হস্তী শাবক। এক মুহূর্তও দেরি করেননি মৎস্যজীবীরা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যান মাঝস্রোতের দিকে। তাকে উদ্ধার করেন। এবং পরে বনকর্মীদের সহায়তায় তাকে তার মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে।
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